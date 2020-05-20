Яркие шары засняли в небе по всему миру. Люди начали строить теории происхождения странных НЛО

Пока все отвлеклись на коронавирус, в некоторых уголках планеты наблюдают странные объекты в небе. Нечто похожее на НЛО видели в России, Бразилии и Канаде. Причем в Южной Америке летающий объект еще и обстреляли военные.

Контратака в Бразилии

Летающий объект в Бразилии до сих пор не опознан. С момента его падения прошло чуть меньше недели.

Свидетелями необычного явления себя считают несколько тысяч человек. Они выкладывали фото и видео странных сверкающих окружностей, которые разглядели в небе. На кадрах видны светящиеся шары синего, красного и желтого цветов, движущиеся по небу над бразильским городом Маже. В одном видео показано, как огни выстраиваются в форму треугольника.

«Есть сообщения, что нечто упало в озеро. Но это не похоже на спутник», — написал житель Бразилии Андре Ди Мауро в Twitter.

Директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров сказал «360», что снятые видео слишком плохого качества, по ним нельзя сказать, что именно заметили жители Бразилии. Поэтому людям остается гадать о происхождении странных небесных тел.

По словам очевидцев, кроме НЛО они видели и военные самолеты. На опубликованных видео слышны звуки выстрелов, а потом взрыв. Пользователи считают, что бразильские военные сбили летающий объект и он рухнул в озеро.

Как пишет UOL, даже если упавший объект имеет вполне земное происхождение, власти Бразилии по какой-то причине так и не объяснили, что сбили военные. Более того, пользователи пишут, что озеро до сих пор охраняют, а у всех, кто пытается заснять происходящее, отбирают телефоны.

Тем временем в соцсетях строятся самые невероятные теории о том, что Земле теперь придется бороться не только с коронавирусом, но и с инопланетянами.

Подтверждение нашли и в Google. Пользователи разглядели на спутниковом снимке странный предмет недалеко от Маже, над которым пролетали странные шары.

В Google объявили, что спутник зафиксировал отблеск от одного из зданий в сумерки, пишет Express.

Похожие случаи

Очень похожее изображение нашли на снимке Google на другом конце Земли. Один из домов австрийской коммуны Гунскирхен как будто пылает. В Сети уверены, что это не что иное, как НЛО.

Источник фото: Google Maps

В Канаде пока не нашли доказательств на Google, зато успели заснять подозрительные окружности. В соцсетях пишут, что они идентичны тем, что заметили в Бразилии. И, кажется, в этом утверждении есть смысл.

Пользователи утверждают, что аналогичные шары видели и в других частях мира. Вот только сфотографировать их удалось далеко не всем.

«То же НЛО, которое видели в Юте… определенно не планета, как утверждают некоторые», — написал пользователь Reddit.

Странный объект в Сибири

Россию новую напасть тоже не обошла. На юге Красноярского края сняли странный светящийся объект, который пролетел над Канском в ночь на 19 мая. Световой шар пронесся над городом, после чего жители услышали сильный хлопок.

Жительница Подмосковья тоже увидела похожий шар. Она рассказала «360», что около 40 минут наблюдала за неподвижной точкой на небе.

Очевидцы сходятся во мнении, что видели внеземной объект. Вот только что именно — метеорит или НЛО?

«Сейчас пик появления объектов по всему миру. Если брать Красноярский край, то регион сам по себе насыщен аномальными зонами. Там большая вероятность появления интересных объектов. Но это может быть и шаровая молния. В некоторых районах люди наблюдают такие явления достаточно часто», — сказал пресс-секретарь Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин в разговоре с «360».

Пролетевший над Красноярским краем объект так и не нашли. Официальных заявлений об этом тоже не поступало.