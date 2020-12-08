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    08 декабря 2020, 15:22

    Японцы отказываются заводить детей и этим вредят стране. На помощь призвали искусственный интеллект

    Сабина Абубекирова

    Япония хочет подтолкнуть жителей заводить больше детей. На помощь придут приложения для знакомств. Особенно те, где используется искусственный интеллект (ИИ). Власти выделят на это чуть больше 19 миллионов долларов, сообщает Би-би-си.
    Японцы отказываются заводить детей и этим вредят стране. На помощь призвали искусственный интеллект

    Со следующего года Япония выделит деньги местным органам власти, запускающим проекты для знакомства людей на основе ИИ. Все, чтобы повысить рождаемость.

    В прошлом году новорожденных в Японии было меньше 865 тысяч, что стало рекордно низким числом. Коэффициент фертильности в стране — среднее число детей, приходящихся на женщину за ее репродуктивный период, — составил 1,36 в том же году. Это один из самых низких показателей в мире.

    Японцы отказываются заводить детей и этим вредят стране. На помощь призвали искусственный интеллект | Изображение 1
    Источник фото: Pixabay

    Из-за долгой продолжительности жизни японцев в стране очень много пожилых. А это серьезная проблема для политиков, потому что расходы на социальное обеспечение растут, а рабочей силы становится меньше.

    Молодые люди в Японии часто остаются одинокими — все из-за давления на работе, распространенной технологической зависимости, нехватки денег и других факторов. Они попросту теряют интерес к романтическим отношениям. Правительство изо всех сил пытается найти решение, которое побудило бы людей создавать семьи, иначе страна столкнется с огромным дефицитом рабочей силы в будущем.

    Последней идеей стало обращение к технологиям искусственного интеллекта. В следующем году правительство планирует выделить местным властям более 19 миллионов долларов на повышение рождаемости.

    «Мы в особенности планируем предлагать субсидии местным органам власти, которые осуществляют или запускают проекты знакомств с использованием ИИ. Мы надеемся, что эта поддержка поможет обратить вспять снижение рождаемости в стране», — сказал представитель Кабинета министров.

    Японцы отказываются заводить детей и этим вредят стране. На помощь призвали искусственный интеллект | Изображение 2
    Источник фото: Pixabay

    Многие из них уже предлагают услуги по поиску партнеров, а некоторые внедрили системы ИИ. Власти надеются, что технологии искусственного интеллекта будут лучше анализировать данные людей и быстрее помогут японцам найти подходящую для себя пару.

    Некоторые из существующих систем рассматривают только такие критерии, как доход и возраст людей. Финансирование направлено на то, чтобы позволить властям использовать более дорогостоящие передовые системы. Они хотят, чтобы программы учитывали такие факторы, как хобби и жизненные ценности пользователей. Это может привести к более эффективному результату.

    По прогнозам, население Японии сократится с 128 миллионов в 2017 году до менее 53 миллионов к концу века.