Японцы отказываются заводить детей и этим вредят стране. На помощь призвали искусственный интеллект

Со следующего года Япония выделит деньги местным органам власти, запускающим проекты для знакомства людей на основе ИИ. Все, чтобы повысить рождаемость.

В прошлом году новорожденных в Японии было меньше 865 тысяч, что стало рекордно низким числом. Коэффициент фертильности в стране — среднее число детей, приходящихся на женщину за ее репродуктивный период, — составил 1,36 в том же году. Это один из самых низких показателей в мире.

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Из-за долгой продолжительности жизни японцев в стране очень много пожилых. А это серьезная проблема для политиков, потому что расходы на социальное обеспечение растут, а рабочей силы становится меньше.

Молодые люди в Японии часто остаются одинокими — все из-за давления на работе, распространенной технологической зависимости, нехватки денег и других факторов. Они попросту теряют интерес к романтическим отношениям. Правительство изо всех сил пытается найти решение, которое побудило бы людей создавать семьи, иначе страна столкнется с огромным дефицитом рабочей силы в будущем.

Последней идеей стало обращение к технологиям искусственного интеллекта. В следующем году правительство планирует выделить местным властям более 19 миллионов долларов на повышение рождаемости.

«Мы в особенности планируем предлагать субсидии местным органам власти, которые осуществляют или запускают проекты знакомств с использованием ИИ. Мы надеемся, что эта поддержка поможет обратить вспять снижение рождаемости в стране», — сказал представитель Кабинета министров.

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Многие из них уже предлагают услуги по поиску партнеров, а некоторые внедрили системы ИИ. Власти надеются, что технологии искусственного интеллекта будут лучше анализировать данные людей и быстрее помогут японцам найти подходящую для себя пару.

Некоторые из существующих систем рассматривают только такие критерии, как доход и возраст людей. Финансирование направлено на то, чтобы позволить властям использовать более дорогостоящие передовые системы. Они хотят, чтобы программы учитывали такие факторы, как хобби и жизненные ценности пользователей. Это может привести к более эффективному результату.

По прогнозам, население Японии сократится с 128 миллионов в 2017 году до менее 53 миллионов к концу века.