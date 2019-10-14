  • Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцев

    14 октября 2019, 18:54

    Сабина Абубекирова

    В Японии прошел сильнейший за последние десятилетия тайфун «Хагибис». От него погибли уже 58 человек, еще 14 считаются без вести пропавшими, сообщил NHK. Тайфун прошелся по восьми префектурам страны. Сильнее всего пострадали Нагано, Сайтама и Мияги. «360» собрал истории туристов и жителей Японии, которые застали стихийное бедствие.
    Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцев

    Небо во время тайфуна окрасилось в фиолетовый цвет. Зрелище это было одновременно жутким и прекрасным. Впрочем, когда сменился день, жителям пришлось справляться с последствиями.

    «Наша бедная река Косуге едва узнаваема», — пишет пользователь @inu_ippiki в Instagram.

    На фото видно, что уровень воды в реке низкий, но, если верить посту, в субботу он переполнил свои берега. Тихий рыболовный ручей превратился в бушующий поток грязи и воды. По словам пользователя, даже его собака Грифон будто шокирована изменением своего ежедневного вида прогулки. Впрочем, самым большим ущербом для этой деревни оказались смытые мосты и дорожки. Никто не пострадал и не погиб.

    «Сила проливного дождя действительно ужасна», — говорится в заключение.

    Пользовательница @3110mizuki поделилась в своем профиле фотографиями во время эвакуации и выразила восхищение тем, как быстро все отреагировали на катастрофу.

    Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцев | Изображение 1
    Источник фото: Instagram @3110mizuki

    «Потребовался всего один день, чтобы выкачать всю воду в районе», — отмечает девушка.

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    Пользовательница по имени Джоэль живет в здании, расположенном прямо через реку Тама в Комае. Это один из сильно пострадавших от тайфуна районов. С ее балкона открывается вид на парк Тамагава и реку Тама. Днем в субботу ее телефон зазвенел с оповещением о чрезвычайной ситуации: началась подготовка к эвакуации из-за затопления реки Тама.

    По словам девушки, к этому моменту в холле ее дома собралось множество людей с сумками на случай чрезвычайной ситуации. Некоторые уже бежали под проливным дождем к эвакуационному центру. Он находился в средней школе неподалеку.

    «Другие все еще обсуждали, следует ли эвакуироваться, или подождать немного дольше. Я вернулась в свою комнату и посмотрела в окно: река затопила парк, и уровень воды заметно поднимался даже для невооруженного глаза», — пишет в своем блоге Джоэль.

    На протяжении следующих девяти часов все беспрерывно получали сигналы о чрезвычайной ситуации. Всем сначала рекомендовали, а после приказывали эвакуироваться. К 19:30 парк превратился в «дикое море». После этого девушка собрала самые необходимые вещи и направилась в два эвакуационных центра. Оба они были полны людьми. Там находились целые семьи. Некоторые перевозили своих собаках и кошек в колясках под дождевиками.

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    «Помещение забито, люди в панике, но сохраняют спокойствие. Ничто не может нарушить японское чувство порядка», — добавляет девушка.

    Туристка Мелани от тайфуна в Токио не пострадала, но ей пришлось провести первые дни в отеле из-за эвакуации. А на следующий день после прохождения «Хагибис» поезда все еще не работали.

    Арт-директору Стефани также пришлось сменить планы из-за тайфуна. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram.

    «Мы должны были проехать мимо этого месте вчера, но когда разразилась буря, мы приняли решение съехать и найти укрытие на вечер в Обусе», — написала она под фотографией больницы, погруженной в воду.

    У нее в профиле можно найти еще несколько постов с последствиями тайфуна.