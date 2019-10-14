Нарушить японское чувство порядка. Тайфун «Хагибис» в рассказах очевидцев

Небо во время тайфуна окрасилось в фиолетовый цвет. Зрелище это было одновременно жутким и прекрасным. Впрочем, когда сменился день, жителям пришлось справляться с последствиями.

«Наша бедная река Косуге едва узнаваема», — пишет пользователь @inu_ippiki в Instagram.

На фото видно, что уровень воды в реке низкий, но, если верить посту, в субботу он переполнил свои берега. Тихий рыболовный ручей превратился в бушующий поток грязи и воды. По словам пользователя, даже его собака Грифон будто шокирована изменением своего ежедневного вида прогулки. Впрочем, самым большим ущербом для этой деревни оказались смытые мосты и дорожки. Никто не пострадал и не погиб.

«Сила проливного дождя действительно ужасна», — говорится в заключение.

Пользовательница @3110mizuki поделилась в своем профиле фотографиями во время эвакуации и выразила восхищение тем, как быстро все отреагировали на катастрофу.

Источник фото: Instagram @3110mizuki

«Потребовался всего один день, чтобы выкачать всю воду в районе», — отмечает девушка.

Пользовательница по имени Джоэль живет в здании, расположенном прямо через реку Тама в Комае. Это один из сильно пострадавших от тайфуна районов. С ее балкона открывается вид на парк Тамагава и реку Тама. Днем в субботу ее телефон зазвенел с оповещением о чрезвычайной ситуации: началась подготовка к эвакуации из-за затопления реки Тама.

По словам девушки, к этому моменту в холле ее дома собралось множество людей с сумками на случай чрезвычайной ситуации. Некоторые уже бежали под проливным дождем к эвакуационному центру. Он находился в средней школе неподалеку.

«Другие все еще обсуждали, следует ли эвакуироваться, или подождать немного дольше. Я вернулась в свою комнату и посмотрела в окно: река затопила парк, и уровень воды заметно поднимался даже для невооруженного глаза», — пишет в своем блоге Джоэль.

На протяжении следующих девяти часов все беспрерывно получали сигналы о чрезвычайной ситуации. Всем сначала рекомендовали, а после приказывали эвакуироваться. К 19:30 парк превратился в «дикое море». После этого девушка собрала самые необходимые вещи и направилась в два эвакуационных центра. Оба они были полны людьми. Там находились целые семьи. Некоторые перевозили своих собаках и кошек в колясках под дождевиками.

«Помещение забито, люди в панике, но сохраняют спокойствие. Ничто не может нарушить японское чувство порядка», — добавляет девушка.

Туристка Мелани от тайфуна в Токио не пострадала, но ей пришлось провести первые дни в отеле из-за эвакуации. А на следующий день после прохождения «Хагибис» поезда все еще не работали.

Арт-директору Стефани также пришлось сменить планы из-за тайфуна. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram.

«Мы должны были проехать мимо этого месте вчера, но когда разразилась буря, мы приняли решение съехать и найти укрытие на вечер в Обусе», — написала она под фотографией больницы, погруженной в воду.

У нее в профиле можно найти еще несколько постов с последствиями тайфуна.