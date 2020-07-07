Смертельные ливни

Большинство людей погибли в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Там жертвами стихии стал 51 человек. Также один житель скончался в префектуре Фукуока. По данным местного телеканала, причина смертей — наводнение и селевые потоки.

Одного человека просто унесло в море, а пожилую пару смыло в реку вместе с автомобилем. Вышедшая из берегов река затопила дом престарелых в префектуре Кумамото. Там нашли 14 человек без признаков жизни, сообщает издание inty_news. Спасатели не смогли объяснить, из-за чего именно массово погибли эти люди. Их нашли «в состоянии остановки сердца и легких».

Потери и помощь

Руководство страны подсчитывает не только человеческие, но и финансовые потери. Стихия разрушила дороги и мосты, жилые строения, целые города оказались под водой, а на самом острове по-прежнему без света остаются около семи тысяч человек. На месте все еще работают спасатели.

Также для помощи местным жителям премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону бедствия 10 тысяч военнослужащих. Чиновник подчеркнул, что под разрушенными зданиями могут находиться люди.

«Помимо полиции, пожарных, службы безопасности на море, на место направлены силы самообороны, которые вместе с местными органами власти выясняют масштабы бедствия и принимают меры для спасения людей», — заявил глава японского правительства.

При этом угроза не миновала. Сильные дожди смещаются с юго-запада и идут севернее. Теперь ливни затрагивают север острова Кюсю, остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. Наивысшую степень опасности объявили в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе Японии.

По данным исследователей атмосферных явлений, пока прогноз неутешительный: ливни продолжатся. Метеорологическая служба предупредила, что дожди могут быть такими сильными, каких в стране еще не видели. Япония уже эвакуирует еще 31 тысячу граждан — в юго-западной префектуре Оита на острове Кюсю.

Дожди начались в стране в конце прошлого месяца. Тогда власти Японии рекомендовали населению острова Кюсю готовиться к эвакуации из-за опасности паводка и селевых потоков. В префектуре Кумамото сразу несколько рек вышли из берегов и затопили окрестные населенные пункты. 5 июля появилась информация о 16 погибших. 17 человек на тот момент находились в состоянии клинической смерти.