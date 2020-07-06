Япония закрывает почти 80% угольных электростанций. Это может ударить по России

Почему Япония отказывается от угля?

«Экспорт угля — проблема во всем мире, а происходящее в Японии является частью мер, которые предпринимают в связи с климатическим кризисом. Правительства всего мира испытывают на себе все большее давление в отношении тех или иных выбросов в атмосферу. А уголь, несмотря на технологии, — существенная их часть», — рассказал «360» главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

Нельзя не отметить и влияние COVID-19. Пандемия стала дополнительным поводом отказаться от угля как источника энергии. Спрос на электроэнергию резко упал в результате экономического спада, в то же время социальное дистанцирование уменьшило потребление энергии, что снизило сам спрос на уголь.

«Переходная история» для всего мира

По словам Эйриса, стремление Японии улучшить состояние природы через закрытие наименее эффективных угольных ТЭС навредит России. Ведь она крупный поставщик угля, как и Украина, Австралия и Индонезия.

Эйрис уверен, что это одна из «переходных историй», какие были в 60-е годы: закрытие британского автопрома или британской угольной промышленности. Это болезненный и дорогой процесс, в течение которого целые сообщества потеряют источник дохода.

Интересно, что Дональд Трамп обещал спасти угольную промышленность. В США ее также сокращают из-за падения спроса, люди теряют рабочие места. В Польше наблюдалось быстрое падение спроса на уголь, Китай также сильно зависит от этого ресурса.

По мнению собеседника «360», единственное, что можно сделать в такой ситуации, это инвестировать в пострадавшие регионы и попытаться создать там что-то новое, чтобы заменить добычу угля, а это непросто. Для такого перехода требуется время — целое поколение.

Что будет с углем?

По словам Эйриса, заменить Японию другим рынком сбыта не выйдет. Спрос падает везде. Тем временем страны вкладывают значительные средства в возобновляемые источники энергии. Российский экспорт технологий атомных электростанций переживает настоящий бум.

«Росатом на данный момент имеет чуть менее 40 заказов на атомные электростанции по всему миру, в том числе в Китае, который становится крупным покупателем. У хорошей ядерной энергетики есть свои проблемы, но по крайней мере она не производит выбросов», — добавил собеседник «360».

Это одна из немногих альтернатив для государств, которые должны иметь возможность построить электростанцию, которая вырабатывает достаточно энергии, чтобы их обеспечить.

«Размеры возобновляемых солнечных и ветровых станций для этого малы — необходимо иметь их в большом количестве. Более того, они зависят от погоды и солнца, поэтому непостоянны», — заключил Эйрис.