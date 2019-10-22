«Не божества, а дань традициям». Жители Японии оценили первую за 30 лет интронизацию императора
Император Нарухито во время церемонии выразил надежду, что мудрость и усилия народа помогут стране расцвести еще больше.
«Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно Конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа», — объявил он.
Премьер-министр Японии также поздравил императора с восшествием на престол.
Новый император Нарухито стал монархом 1 мая. Тогда ему символически передали императорские регалии: яшму магатаму, меч Кусанаги-но-цуруги, Императорскую печать и печать Государства Япония. Во время церемонии провозглашения предметы располагались у трона.
Бывший глава евродепартамента МИД Японии Казухико Того назвал интронизацию очень величественной и почетной для страны. Как и большинство соотечественников, он смотрел ее по телевизору.
«Сегодняшняя церемония была очень трогательной», — отметил он.
Японский корреспондент Канехира Шигенори, в свою очередь, заметил, что время для интронизации было подобрано не самое удачное. В стране недавно прошел большой тайфун, и многие люди страдают от его последствий. Разрушены дома, уничтожены вещи. Из-за этого далеко не все были взволнованы происходящим. Были заботы и поважнее.
«Конечно, были и те, кто был воодушевлен этим событием. Такие церемонии у нас с исторических времен очень красивые и духовные», — продолжил собеседник «360».
Из-за дождливой погоды большинство предпочло наблюдать за всем из дома.
Представитель русскоязычной общины Японии Михаил Мозжечков к таким церемониям относится равнодушно. Среди коллег и знакомых воодушевления и происходящего тоже не заметил. Однако, по его словам, в Японии существует пласт людей, которым интересна вся эта церемониальность и императорская семья.
Императорская семья стала частью светской хроники. Когда таблоиду не о чем написать, то можно рассказать о том, какую шляпку и платье надела принцесса. Кому-то это интересноМихаил Мозжечковпредставитель русскоязычной общины.
«В целом в Японии их любят. Они выглядят положительно и позитивно, но к ним не относятся как к божествам. Просто дань традициям», — заключил Мозжечков.
Вот и получается, что к церемонии люди тоже отнеслись в целом спокойно. Кто-то ждал, а кому-то было все равно. Сразу хочется провести параллель с британской королевской семьей, но у нее влияния будет чуть побольше, чем у императорской.