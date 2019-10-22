«Не божества, а дань традициям». Жители Японии оценили первую за 30 лет интронизацию императора

Новый император Японии Нарухито взошел на престол. На интронизацию пришли две тысячи гостей. Из них 400 — главы и представители иностранных государств. Остальные могли наблюдать за происходящим по телевизору. Последняя интронизация в стране была 30 лет назад. Жители Японии рассказали «360», как относятся к историческому событию.

Император Нарухито во время церемонии выразил надежду, что мудрость и усилия народа помогут стране расцвести еще больше.

«Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно Конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа», — объявил он.

Премьер-министр Японии также поздравил императора с восшествием на престол.

Новый император Нарухито стал монархом 1 мая. Тогда ему символически передали императорские регалии: яшму магатаму, меч Кусанаги-но-цуруги, Императорскую печать и печать Государства Япония. Во время церемонии провозглашения предметы располагались у трона.

Бывший глава евродепартамента МИД Японии Казухико Того назвал интронизацию очень величественной и почетной для страны. Как и большинство соотечественников, он смотрел ее по телевизору.

«Сегодняшняя церемония была очень трогательной», — отметил он.

Японский корреспондент Канехира Шигенори, в свою очередь, заметил, что время для интронизации было подобрано не самое удачное. В стране недавно прошел большой тайфун, и многие люди страдают от его последствий. Разрушены дома, уничтожены вещи. Из-за этого далеко не все были взволнованы происходящим. Были заботы и поважнее.

«Конечно, были и те, кто был воодушевлен этим событием. Такие церемонии у нас с исторических времен очень красивые и духовные», — продолжил собеседник «360».

Из-за дождливой погоды большинство предпочло наблюдать за всем из дома.

Представитель русскоязычной общины Японии Михаил Мозжечков к таким церемониям относится равнодушно. Среди коллег и знакомых воодушевления и происходящего тоже не заметил. Однако, по его словам, в Японии существует пласт людей, которым интересна вся эта церемониальность и императорская семья.

Императорская семья стала частью светской хроники. Когда таблоиду не о чем написать, то можно рассказать о том, какую шляпку и платье надела принцесса. Кому-то это интересно Михаил Мозжечков представитель русскоязычной общины.

«В целом в Японии их любят. Они выглядят положительно и позитивно, но к ним не относятся как к божествам. Просто дань традициям», — заключил Мозжечков.

Вот и получается, что к церемонии люди тоже отнеслись в целом спокойно. Кто-то ждал, а кому-то было все равно. Сразу хочется провести параллель с британской королевской семьей, но у нее влияния будет чуть побольше, чем у императорской.