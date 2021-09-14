«Янтарь» в Ла-Манше. Исследовательское судно России переполошило британцев

Британскую прессу напугало российское исследовательское судно «Янтарь». Его назвали шпионом и предположили, что готовится диверсия на подводном кабеле. Поводом для волнений стали открытые данные о «Янтаре», где указано, что на борту имеется несколько глубоководных аппаратов, которые никто и не скрывал.

Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» вызвало серьезную панику британских СМИ. Они опубликовали статью военного аналитика и колумниста Х. И. Саттона, который заявил, что «Янтарь» сейчас находится в проливе Ла-Манш и занимается там шпионажем, сообщил сайт Express.co.uk.

Основным доводом аналитика стало то, что на борту «Янтаря» есть пилотируемый глубоководный аппарат, способный погружаться на глубину до шести тысяч метров. При этом судно находится вблизи подводной инфраструктуры, включая интернет-кабели Ирландии. А значит, русские имеют возможность его повредить или поставить прослушку.

По словам Саттона, «Янтарь» известен тем, что «слоняется возле подводных интернет-кабелей». А еще российское судно может «выполнять другие специальные задачи, такие как восстановление чувствительного оборудования с разбившегося самолета или испытание ракет». В качестве иллюстрации своих слов колумнист приложил карту передвижений судна. Британские читатели не замедлили посмеяться над колумнистом.

Морской «Янтарь»

Океанографическое исследовательское судно было построено на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Так как борт заложили 8 июля 2010 года, в день 65-летия завода, его именем и решено было назвать судно. В декабре 2012 года «Янтарь» спустили на воду и уже в следующем году начали монтаж спецоборудования, сообщил сайт bastion-opk.ru.

Источник фото: bastion-opk.ru

Судно было предназначено для исследования толщи Мирового океана и его дна. На нем есть специальные атомные глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты, которые действительно могут погружаться на глубину около шести тысяч метров, вести видеосъемку и проводить подводные технические работы, обследовать подводные объекты и сооружения.

Также «Янтарь» можно использовать в спасательных целях: его оборудование позволяет вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне и поднимать на поверхность предметы весом до 200 килограммов. На борту есть взлетная площадка для одного вертолета.

В 2017 году «Янтарь» провел уникальную глубоководную операцию. С его помощью обнаружили и обследовали палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР, которые были потеряны в Средиземном море в ходе боевой службы авианосца «Кузнецов» у берегов Сирии. МиГ упал в море во время тренировочного вылета, а Су сорвался с палубы авианосца при посадке, рассказали «Известия».

Как заявили «Известиям» в штабе Северного флота, места падения обоих потерянных самолетов были обнаружены с помощью подводных беспилотных аппаратов. Роботы обследовали оба самолета, подобрали со дна обломки и даже сняли некоторые элементы бортового оборудования МиГ-29 и Су-33.

Претензии предъявить невозможно

Историк и председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал «360», что «Янтарь» — судно, которое подчиняется Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

«Если найти в интернете карту Мирового океана и на ней схему прокладки подводных кабелей, вы увидите, что все дно усеяно различными подводными кабелями. Ту же картину загруженности можно видеть и в том районе, где сейчас стоит „Янтарь“», — пояснил Константин Стрельбицкий.

Историк флота также пояснил, что в международных водах может проходить любое судно любого государства без какого-либо уведомления и без получения разрешения от прибрежных государств, если их несколько, как в проливе Ла-Манш. А, например, в проливе Босфор с обеих сторон территория Турции — и тут ситуация совсем другая.

«„Янтарь“ не зашел в устье реки Темзы и не пошел к London Bridge. Поэтому здесь никаких нарушений нет и быть не может. Нарушения могли бы быть, если бы судно зашло в закрытую акваторию — морские полигоны, но в международных водах их не может быть по определению. И предъявить претензии российским морякам невозможно», — сказал Константин Стрельбицкий.