В Якутии на дом жителя Среднеколымского района напал многомиллионный рой комаров. Насекомые облепили постройки в несколько слоев. Что послужило причиной аномалии, и насколько это опасно — в материале «360».

Местный новостной портал news.ykt.ru. опубликовал видео очевидца. На кадрах можно увидеть облепленные комарами строения. На первый взгляд кажется, что это просто темные стены.

Но затем мужчина проводит рукой по поверхности и становится ясно, что это «живая» стена из кишащих голодных комаров. Насекомые залетают ему в нос и глаза, мешая снимать видео. В конце мужчина показывают свою ладонь, она как будто испачкана в угле — вся черная от убитых комаров.

Мягкая зима

По словам энтомолога Константин Китаев, не только в Якутии много комаров. Во всей таежной зоне всегда очень много гнуса и мелких кровососущих насекомых.

«Там очень тяжело летом жить. Хотя погодные условия, в общем-то, благоприятные», — отметил он.

Он пояснил, что в этом году была мягкая зима и много насекомых перезимовало.

Сейчас по всей России теплая погода. Она способствует тому, что комары выходят из состояния покоя. Потеплело — они стали искать себе пищу возле домов Константин Китаев энтомолог

Он добавил, что насекомых всегда прельщают теплые места, часто они даже технику облепляют.

Источник фото: Pixabay

Энтомолог предупредил, что насекомые в таком количестве представляют опасность для животных и человека.

«Бывают случаи гибели животных от комаров. Человека незащищенного: без одежды или мази могут закусать практически до смерти. Особенно детям опасно», — подчеркнул он.

Китаев рассказал, что в этом году практически по всей средней полосе России погода очень благоприятная для комаров и стоит ожидать увеличенного количества кровососущих насекомых. Теплая зима, жара и влажность внесли внушительный вклад.

«Достаточно влажная и теплая погода. Обязательно нужно использовать меры защиты, покупать мази отпугивающие», — посоветовал энтомолог.