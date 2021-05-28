Яйца первой и второй категорий упали в цене. В чем их отличие?

Минсельхоз заявил, что дефицита куриных яиц в России не будет. Благодаря мерам поддержки цены на яйца первой и второй категории снизились. На рынке представлено несколько типов продукта. Они различаются в весе, цене и количестве желтка, но полезны одинаково.

Глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила о возможном дефиците яиц из-за критического обвала закупочной стоимости продукции. Производители обратились с просьбой решить эту проблему в Минпромторг. Они отмечали, что стоимость стала меньше из-за падения спроса на продукт, но закупочные цены оказались ниже себестоимости производства из-за издержек.

Минсельхоз в ответ на это сказал, что не ожидает дефицита куриных яиц в стране. Ведомство считает, что текущая ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильна и комфортна для дальнейшего увеличения объемов производства. В министерстве отметили, что благодаря мерам поддержки цены на яйца уменьшились.

За месяц цены на яйца первой категории снизились на 19,5%, а второй — на 10,9%. Минсельхоз уверен, что эти меры поддержки останутся еще долгое время.

Категории яиц

В России у яиц есть несколько категорий, которые влияют на стоимость продукта. Согласно действующим российским стандартам, на яйцах есть маркировка, состоящая из букв и цифр. Всего выделают пять категорий в зависимости от веса: это первая (C1), вторая (C2), третья категории (С3), а также отборная (C0) и высшая или B. Меньше всего весит третья категория — от 35 до 44,9 грамма, а самые тяжелые — яйца высшей категории — больше 75 граммов.

Яйца также различают на диетические и столовые. Роскачество напомнило, что диетические яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение недели. А столовые яйца могут продаваться 25 дней.

Нутрициолог и диетолог Анна Белоусова объяснила «360», что категории яиц отличаются еще и по соотношению белков к жирам. Чем выше категория, тем больше в нем желтка.

Стоит обратить внимание на яйца категории C0. Это яйца самых молодых кур. Чем курица моложе, тем меньше времени она ела комбикорм, в который добавляют гормональные препараты Анна Белоусова.

Белоусова отметила, что цвет желтка также зависит от питания, которое получала курица. По словам нутрициолога, дешевые яйца низкой категории не менее полезны для организма, а сроки их хранения часто совпадают с отборными и высшими.

По мнению главного ветеринарного эксперта Росптицесоюза Сергея Яковлева, вне зависимости от категории и вида во всех яйцах содержатся питательные вещества и лизоцим.

«Разница лишь в том, что диетические яйца свежее столовых», — добавил Яковлев.

Советы при выборе яиц

Анна Белоусова посоветовала обращать внимание при выборе яиц на срок годности, категорию, а также заглянуть в коробку и убедиться, что в ней нет зараженных. Нутрициолог отметила, что сейчас почти что в каждом магазине стоит овоскоп, который позволяет проверить яйца. Прибор подсвечивает их изнутри и позволяет понять, оплодотворенные это яйца или нет.

А Сергей Яковлев посоветовал во время покупки смотреть на два фактора — целостность скорлупы и цену.

Роскачество отметило, что на наименования «био» и «эко» на упаковках обращать внимание явно не стоит. Организация напомнила, что в России для яиц нет подобной сертификации, чего не сказать о других странах. Там такие обозначения означают, что куриц выращивали на свободном выгуле и натуральном корме.