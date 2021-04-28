Яйцами на Пасху можно отравиться, если неправильно их покрасить. Какие способы опасны?

В преддверии Пасхи нужно не только провести генеральную уборку и испечь куличи, но и покрасить яйца. Сегодня в любом продуктовом магазине можно купить красители всех цветов и оттенков, но многие сомневаются в их безопасности. Эксперт рассказал, чем безопаснее всего красить пасхальные яйца и стоит ли бояться пищевых красителей.

Пищевые красители безопасны

В третьем тысячелетии от Рождества Христова люди с удовольствием красят яйца. Тем более что наука пришла на помощь — в любом продуктовом магазине в преддверии Пасхи огромное количество всевозможных красителей для яиц. Помимо стандартных семи цветов радуги, есть даже колера с перламутровыми оттенками.

Но многие опасаются использовать эти красители. Интернет пестрит страшными историями и предостережениями по поводу тех или иных составляющих красок для яиц. Многие даже уверены, что они могут спровоцировать у детей синдром дефицита внимания или аутизм.

Пищевой химик-технолог Сергей Белков в беседе с «360» уверенно заявил — никакие составляющие краски для пасхальных яиц из магазина пугать не должны. Ведь красители, которые используются для пищевых целей, абсолютно безопасны.

«Они именно потому и называются пищевыми, что их можно употреблять в пищу. Тем более что на само яйцо, собственно, они и не попадают, оставаясь лишь на скорлупе. Но даже если ими покрасить яйцо без скорлупы, ровным счетом ничего не произойдет. Потому что это безопасные пищевые красители, которые не несут никакого вреда», — подчеркнул Сергей Белков.

Отравленные яйца

Вот только помимо пищевых красителей люди часто используют для украшений пасхальных яиц обычные краски и маркеры. При этом расписывают ими не пустую скорлупу, а обычное вареное яйцо, которое потом поставят на праздничный стол. Накануне праздника интернет пестрит приглашениями на подобные мастер-классы.

Зачастую такие росписи получается очень красивыми и… опасными. Краски могут проникать сквозь скорлупу и пропитывать белок яйца, делая его таким образом непригодным для пищи, а иногда и попросту отравленным.

«От раскраски яиц маркерами, фломастерами и красками я бы предостерег. Потому что пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены. Это не пищевые красители, они не предназначены для продуктов, поэтому не нужно ими красить еду», — отметил химик-технолог.

Что же касается покраски яиц с помощью растений, то в подавляющем большинстве случаев ничего плохого не произойдет. Но нужно понимать, уточнил Сергей Белков, что именно растительное сырье содержит большое количество биоактивных веществ и не все они хорошо изучены с точки зрения безопасности.

«Если синтетические красители изучены и угроз не представляют, то в каком-нибудь цветочке вполне может содержаться что-то способное нанести вред. И если говорить с точки зрения рисков в процентном отношении, то красить неизученными растениями все-таки опаснее, чем ненатуральной, но изученной пищевой краской», — сказал эксперт.

Старые способы безопасней

Сергей Белков призвал смело использовать пищевые красители и не покупаться на какие-то страшилки, которыми пестрит интернет. Но если опасения все же сильны, стоит обратиться к проверенным безопасным методам и красить пасхальные яйца луковой шелухой или свекольным соком.

Кроме того, в продаже есть удобные наклейки или термопленки для яиц с рисунками на пасхальную тему в любой стилистике. Выбор велик: от традиционных русских росписей типа палеха и гжели до детских картинок с забавными персонажами и поздравлениями. Они просты в использовании, безопасны и легко снимаются с яиц перед едой.

Источник фото: wikipedia.org

И можно декорировать выдутую оболочку яйца, деревянное или пенопластовое яйцо для поделок. Тут-то как раз стоит использовать самые разные материалы и техники: краски, воск, декупаж, аппликацию. Такие яйца отлично украсят пасхальный стол, причем не один год. А еще они могут стать приятным подарком близким.

Почему на Пасху красят яйца?

Яйца наравне с куличом — один из непременных атрибутов празднования Пасхи. Они первое, что едят православные верующие после наступления главного христианского праздника и окончания Великого поста. И не просто яйца, а непременно крашеные.

Эта традиция восходит к легенде о Марии Магдалине. Она рассказала Тиберию, что Христос воскрес из мертвых, но римский император не поверил. Он заявил, что человек не более способен воскреснуть, чем яйцо, которое держала в руках Мария, стать красным. Яйцо тут же окрасилось в красный цвет.

Источник фото: wikipedia.org

Неудивительно, что основным цветом, в который красили пасхальные яйца, был именно красный. А само пасхальное яйцо люди наделяли удивительной силой. По народным поверьям оно останавливало пожар, помогало найти заблудившуюся скотину, помогало с урожаем и отпугивало вредителей — кротов. И даже предсказывало будущее.