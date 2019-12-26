Яхты самых богатых людей в мире пригнали к одному острову. Подготовка к Новому году бывает разная

У кого-то Новый год пройдет дома с мандаринами, елками и бенгальскими огоньками, а у миллиардеров уже запланирована насыщенная программа на суперъяхтах в Карибском море. У берегов острова Сен-Бартелеми уже собралось 52 суда самых богатых людей мира. Кому они принадлежат, разбирался «360».

В Карибском море собрались десятки дорогостоящих яхт миллиардеров. Bloomberg предположил, что неспроста суда встретились в одном месте, ведь у олигархов есть традиция — стягиваться на Карибы в конце года, чтобы отмечать праздники. Возможно, место стало популярным у богачей после того, как в 1957 году здесь купил участок земли Дэвид Рокфеллер. За ним потянулись потомки других именитых семейств вроде Фордов и Ротшильдов. У Романа Абрамовича, чья яхта уже стоит в Карибском море, здесь тоже участок — он купил виллу Рокфеллера в 2009 году за 90 миллионов долларов.

Десятки миллиардеров уже бросили якорь у острова Сен-Бартелеми и соседних Сен-Мартена и Антигуа. Среди тех, кто подготовился к Новому году, много россиян: Виктор Рашников с состоянием 8,9 миллиона долларов, Дмитрий Рыболовлев, на счету которого 6,8 миллиона долларов, а также Роман Абрамович (12,4 миллиона долларов), чья легендарная яхта Есliрsе какое-то время считалась самой дорогой (1,2 миллиарда долларов со всем оснащением) и длинной в мире (162,5 метра).

Яхты начали стягиваться еще в ноябре, но тогда заметили только 16 единиц. Однако в преддверии Рождества их число выросло более чем втрое — до 52, что позволило острову подняться на шестое место в списке наиболее «населенных» суперъяхтами точек мира. Желтые отметки — расположение этих плавсредств.

Источник фото: IHS

От Абрамовича до Хилфигера

Самая крупная яхта, замеченная у берегов Сен-Бартелеми, — Eclipse Абрамовича. Это также самый длинный из катеров российских миллиардеров. За содержание судна Абрамович платит 65 миллионов долларов в год. И это серьезная сумма даже для него, поэтому он сдает катер за два миллиона долларов в неделю. По крайней мере такие данные были в 2011-м, более свежей информации найти не удалось.

Бизнес-партнер Абрамовича Евгений Швидлер тоже пригнал к Сен-Бартелеми свою яхту (которую, к слову, в 2006 году купил у Абрамовича) — это 113-метровая Le Grand Bleu. Она, конечно, не такая красавица, как Eclipse.

Яхта Виктора Рашникова называется Ocean Victory. Это 100-метровый катер основного владельца ММК, который тоже приедет праздновать Новый год на судне. Иначе зачем его яхта стоит возле Сен-Бартелеми?

Судно Anna Дмитрия Рыболовлева тоже стоит возле острова. Это 110-метровый катер хозяина футбольного клуба «Монако», а в прошлом — калийного магната, владельца «Уралкалия».

Любопытный экземпляр — катер Aurora Андрея Молчанова, владельца одного из крупнейших российских девелоперов Группы ЛРС.

Возле островов стоит яхта Lady Lara Александра Машкевича, Mogambo Яна Кума, Alfa Nero Андрея Гурьева, ACE Юрия Косюка, ODESSA II Леонарда Блаватника, FLAG Томми Хилфигера. Все это подтверждает карта расположения катеров.

Источник фото: vesselfinder.com

Скорее всего, миллиардеры 31 декабря сойдут со своих судов на остров Сен-Бартелеми, чтобы пойти на вечеринку, где выступит Dj Kygo. Тусовка закрытая — даже цены на нее невозможно узнать без заявки, которую еще должны одобрить.