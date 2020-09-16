Ядовитые следы жизни. Как покоряли Венеру и о чем говорят последние открытия

В атмосфере Венеры нашли вещество, которое говорит о возможном присутствии жизни. В то же время Роскосмос собрался отправить на планету собственную экспедицию. Рассказываем, кто еще изучает Венеру, что значит открытие ученых и почему жить там на самом деле невозможно.

Ученые из Кардиффского университета с 2017 года искали в атмосфере Венеры инертные газы или молекулы, которые могли бы иметь биологическое происхождение. Только 14 сентября 2020 года исследователи опубликовали результаты, в которых говорилось, что в атмосфере планеты есть следы фосфина — вещества, которое входит в число потенциальных биомаркеров, то есть таких, которые могут указывать на присутствие на планете жизни.

Фосфин в обычных условиях — это бесцветный ядовитый газ. В атмосфере Земли он проявляется за счет антропогенной деятельности и жизнедеятельности анаэробных организмов — к ним относятся некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви. Других естественных источников фосфина не так много, среди них молнии, падения метеоритов и вулканическая активность.

С Венерой интересная ситуация: вулканических процессов там почти нет, молния в атмосфере планеты приводит только к незначительным образованиям фосфина, а падения метеоритов могут объяснить появление только нескольких тонн газа.

В связи с этим идея, что именно какие-то организмы производят фосфин, кажется наиболее реальной. Дело в том, что в суровых условиях атмосферы Венеры время жизни этой молекулы составляет порядка 16 минут. Это значит, что для производства наблюдаемого количества вещества нужны его постоянные и довольно сильные источники.

В то же время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию. Он отметил, что Венера — «русская планета».

16 сентября Институт космических исследований РАН сообщил, что миссия на планету уже проработана. Ее стоимость составит порядка 17 миллиардов рублей.

Источник фото: NASA

Изучение Венеры

Космические полеты на Венеру начались в советские времена. Самым первым аппаратом, предназначенным для изучения планеты, была «Венера-1» в 1961 году. Целью миссии был пролет мимо Венеры и сбор данных, но научная программа не была выполнена, потому что связь с кораблем потеряли. Первую посадку на поверхность тоже совершил советский аппарат — «Венера-7».

На планету отправляли довольно много миссий, из самых свежих — полет «Венера-экспресса» от Европейского космического агентства в 2005 году. Аппарат проработал 10 лет, изучая динамику атмосферы планеты и взаимодействие с солнечным ветром. Но в 2015 году «Венера-экспресс» прекратил работу, сгорев в атмосфере.

Совсем новая миссия — японская «Акацуки». Космическую станцию запустили в 2010 году и ждали, что уже в декабре она выйдет на орбиту Венеры, однако маневр оказался неудачным. Потом «Акацуки» смогла оказаться на своем месте только в 2015 году и заняться работой — исследованием климата Венеры. В августе она нашла стену кислотных облаков.

В 2015 году сотрудники NASA придумали проект HAVOC. Его суть — создать и отправить на Венеру специальный дирижабль, который будет нести множество инструментов для изучения планеты в автоматическом режиме, а также жилой модуль, способный поддерживать жизнь двух астронавтов. Цель проекта — попытаться жить в атмосфере Венеры.

Жизнь в атмосфере

Президент международной ассоциации планетных наук Владислав Шевченко в беседе с «360» обратил внимание на открытие иностранных ученых по поводу возможного наличия жизни на Венере и сказал, что для землян жизнь — привычная штука, но только до сих пор нет полного понимания, откуда вообще она появилась.

Появление какой-то биологической субстанции, которая живет и развивается в других условиях, она прежде всего проливает свет на то, как вообще работают живые организмы, и добавляет нам существенные знания о том, что собой представляет наша жизнь Владислав Шевченко.

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В то же время для человека находиться на поверхности планеты невозможно. Венера хоть и считается «сестрой» Земли, но на самом деле даже не близка к тому, чтобы иметь родственные связи с ней. И дело даже не в том, что там год проходит за 225 дней и что она вращается в обратную сторону (кстати, Венера такая единственная в Солнечной системе), а в том, что там атмосферное давление в 92 раза больше, чем на Земле (ощущения такие же, как если находишься под водой на глубине километра). Кроме того, вся атмосфера Венеры — один большой ураган, а облака сосредоточили в себе серную кислоту. То есть дождь на Венере — это серная кислота, падающая с неба. Почитайте об очень странных и страшных планетах, на которых бывают самые разные дожди (даже алмазные).

Чтобы полностью отбить желание погулять по Венере, стоит добавить, что в тапках по поверхности там тоже не пройдешься. Температура твердой почвы на планете составляет почти 470 градусов Цельсия.

Доцент кафедры физики и астрофизики МФТИ Максим Зельников в разговоре с «360» пошутил, что прежде чем предпринимать попытки колонизировать Венеру или Марс, можно попробовать заселиться в Антарктиду или на океанское дно. Там и давление, и температура приближены к внеземным, вот только сил и денег на такую миссию уйдет куда меньше, чем на попытку улететь за миллионы километров от Земли.