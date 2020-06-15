«Ядовитая» дипломатическая игра между Россией и Чехией близка к завершению. Но чем она закончится?

В МИД подчеркнули, что действуют по принципу взаимности, а также на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. После этого в МИД Чехии проблему в отношениях с Россией назвали решенной. Москва же выразила сожаление из-за появившихся «раздражителей». В Кремле также заявили, что заинтересованы в налаживании добрых отношений с Прагой.

«Внешняя провокация»

«Думаю, Россия своим поступком хотела предельно ясно показать, что не принимает объяснение Чехии. Также Москва хотела показать, что это внешняя провокация. В этом было послание России с высылкой чешских дипломатов», — заявил в разговоре с «360» британский юрист Александр Меркурис.

Он добавил, что Россия хотела продемонстрировать Чехии и возможно даже другим странам, что, если страна предпринимает такие действия против России, то Москва ответит, а «не даст заднюю». В некотором смысле российская сторона проводит линию, говоря, что «вся эта история с убийством просто нонсенс».

«Москва будто говорит: „Мы не берем на себя вину за это, это все ваша вина. Вы выкинули наших дипломатов, а мы выкинем ваших“. Примерно такая схема. Попытаются ли чехи отомстить? Я подозреваю, что нет, потому что и премьер-министр, и президент вроде хотят сохранить более менее хорошие или хоть какие-то отношения с Россией», — отметил собеседник «360».

При этом он не уверен, что вся эта ситуация не закончится чем-то плохим. Это зависит от последующих действий Чехии. Внутри самой страны явно присутствует давление, и часть нее явно требует сильного ответа для России. Москва в некотором смысле проверяет Прагу. Есть вероятность, что чехи увидят единственный выход в острой реакции.

«Потенциально это опасная ситуация в контексте российско-чешских отношений. Но я не думаю, что дойдет до закрытия посольств. Это важно и для России, и для Чехии. У них довольно неплохие отношения исторически. Это сложная игра. И все зависит сейчас от того, как будет действовать Чехия», — подчеркнул Меркурис.

Сам юрист уверен, что сложившаяся ситуация — большой трюк. Меркурис считает, что у россиян нет причин убивать чешских чиновников. Он допускает, что за всей этой историей могут стоять сами «жертвы». Сказка с российским отравителем может помочь им избежать лишней критики, а также придать себе значимости и обзавестись новыми друзьями на международной арене.

Что произошло?

В апреле чешское издание Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявило, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. В его чемодане якобы был яд рицин, который, по версии местных СМИ, мог быть заготовлен специально для пражских чиновников — старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Эти люди связаны с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, а также со сносом памятника маршалу Коневу.

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага приняла решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что как раз связано с историей о якобы перевозке рицина. При этом у полиции и спецслужб Чехии нет доказательств, что россиянин с диппаспортом ввез в страну яд и хотел отравить местных чиновников. Об этом заявил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек.

«Вы можете его (дипломата — прим. ред.) выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — сообщил Ян Гамачек в эфире местного телевидения. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.