    15 июня 2020, 19:47

    «Ядовитая» дипломатическая игра между Россией и Чехией близка к завершению. Но чем она закончится?

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Им дали два дня для того, чтобы покинуть государство вместе со своими семьями. Об этом сообщил МИД. Так Москва ответила на высылку двух сотрудников посольства России в Чехии из-за скандала с ядом, которым якобы российский дипломат пытался отравить местных чиновников. «360» выяснил, чем это может закончиться.
    «Ядовитая» дипломатическая игра между Россией и Чехией близка к завершению. Но чем она закончится?

    В МИД подчеркнули, что действуют по принципу взаимности, а также на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. После этого в МИД Чехии проблему в отношениях с Россией назвали решенной. Москва же выразила сожаление из-за появившихся «раздражителей». В Кремле также заявили, что заинтересованы в налаживании добрых отношений с Прагой.

    «Внешняя провокация»

    «Думаю, Россия своим поступком хотела предельно ясно показать, что не принимает объяснение Чехии. Также Москва хотела показать, что это внешняя провокация. В этом было послание России с высылкой чешских дипломатов», — заявил в разговоре с «360» британский юрист Александр Меркурис.

    Он добавил, что Россия хотела продемонстрировать Чехии и возможно даже другим странам, что, если страна предпринимает такие действия против России, то Москва ответит, а «не даст заднюю». В некотором смысле российская сторона проводит линию, говоря, что «вся эта история с убийством просто нонсенс».

    «Москва будто говорит: „Мы не берем на себя вину за это, это все ваша вина. Вы выкинули наших дипломатов, а мы выкинем ваших“. Примерно такая схема. Попытаются ли чехи отомстить? Я подозреваю, что нет, потому что и премьер-министр, и президент вроде хотят сохранить более менее хорошие или хоть какие-то отношения с Россией», — отметил собеседник «360».

    При этом он не уверен, что вся эта ситуация не закончится чем-то плохим. Это зависит от последующих действий Чехии. Внутри самой страны явно присутствует давление, и часть нее явно требует сильного ответа для России. Москва в некотором смысле проверяет Прагу. Есть вероятность, что чехи увидят единственный выход в острой реакции.

    «Потенциально это опасная ситуация в контексте российско-чешских отношений. Но я не думаю, что дойдет до закрытия посольств. Это важно и для России, и для Чехии. У них довольно неплохие отношения исторически. Это сложная игра. И все зависит сейчас от того, как будет действовать Чехия», — подчеркнул Меркурис.

    Сам юрист уверен, что сложившаяся ситуация — большой трюк. Меркурис считает, что у россиян нет причин убивать чешских чиновников. Он допускает, что за всей этой историей могут стоять сами «жертвы». Сказка с российским отравителем может помочь им избежать лишней критики, а также придать себе значимости и обзавестись новыми друзьями на международной арене.

    Что произошло?

    В апреле чешское издание Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявило, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. В его чемодане якобы был яд рицин, который, по версии местных СМИ, мог быть заготовлен специально для пражских чиновников — старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Эти люди связаны с переименованием площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова, а также со сносом памятника маршалу Коневу.

    В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага приняла решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что как раз связано с историей о якобы перевозке рицина. При этом у полиции и спецслужб Чехии нет доказательств, что россиянин с диппаспортом ввез в страну яд и хотел отравить местных чиновников. Об этом заявил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек.

    «Вы можете его (дипломата — прим. ред.) выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — сообщил Ян Гамачек в эфире местного телевидения. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.