Минобороны раскрыло, при каких условиях нанесет ядерный удар. Кому адресовано это послание?

В Минобороны впервые озвучили условия применения Россией ядерного оружия. В ведомстве предупредили возможного агрессора, что ответный удар будет нанесен в случае любой ракетной атаки по территории страны. Кому именно предназначается это предупреждение, не сказали, но это и не нужно. Не будут же Зимбабве или Кабо-Верде угрожать суверенитету и безопасности РФ.

«Красные линии»

Минобороны России впервые озвучило условия применения ядерного оружия в статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованной газетой «Красная Звезда». В материале перечислены ключевые пункты «Обзора ядерной политики» США: публичное признание РФ противником, декларация возможности нанесения превентивного удара, заявление о перевооружении ядерных сил и так далее.

Любая атакующая территорию РФ или ее союзников ракета, подчеркивается в статье, будет «позиционироваться как ракета с ядерным оснащением» и станет поводом для ответного ядерного удара, масштаб которого определит военно-политическое руководство страны.

«Таким образом, в „Основах“ Россия обозначила „красные линии“, переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ, без сомнения, будет сокрушительным», — заключили в Минобороны.

Предостережение от необдуманности

Статья Минобороны поясняет подписанный 2 июня Владимиром Путиным документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», дополняющий оборонную доктрину страны, определяющий реакцию на внешние угрозы и акты агрессии и условия применения ядерного оружия, сообщил «360» военный эксперт Алексей Леонков. В отличие от американского «Обзора», США или страны НАТО в качестве противников в документе не упомянуты.

«Это предостережение, что мы не шутим. Россия сейчас четко дает понять, что „красные линии“ есть. Если этот Рубикон будет перейден со стороны стран, которые хотят оспорить наш суверенитет, они получат соответствующий ответ. Это предупреждение и предостережение от необдуманных шагов», — подчеркнул эксперт.

Другие ключевые отличия: российские документы говорят об ответно-встречном ударе, американские — о превентивном. В РФ решение о применении ядерного оружия принимает высшее военное командование страны. В США оно отдано на усмотрение командующих Индийской, Тихоокеанской и других группировок армии, а не принимается централизованно Пентагоном. И, по сути, Штаты могут нанести удар, когда им захочется, причем принять решение может далеко не первое лицо страны.

«Единственное, что их сейчас сдерживает от применения ядерного оружия, — наши гиперзвуковые комплексы. В том числе те, что будут стоять на ракетах РС-28 „Сармат“. Боеголовки там будут гиперзвуковые, маневрирующие. А их система ПРО с этим не справляется. Поэтому сейчас любое усиление нашей обороны они воспринимают как некую агрессивную политику, хотя мы никому не угрожаем», — добавил Леонков.

Выход из договоров

Штаты, напомнили в Генштабе, уже вышли из договоров по ПРО, ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и заявили о выходе из Договора по открытому небу. На очереди Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-3). Объявленные США условия продления неприемлемы, а срок действия соглашения закончится 5 февраля 2021 года. Хотя и его условия Штаты нарушают — ставят на ракеты Trident-II D5 12 вместо четырех боеголовок.

«Договор определяет количество боеголовок, которые есть у стран. Если он будет ликвидирован, американцы спокойно произведут те ракеты средней дальности, производство которых стало возможным после ликвидации договора РСМД. Сейчас есть только сдерживание по количеству договором СНВ-3», — сказал Леонков.

После его прекращения сдерживать наращивание ядерного потенциала США будут только договоры о нераспространении ядерного оружия и всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Но и их судьба под вопросом — Штаты не уверены в эффективности своих боеголовок малой мощности.

Правда в глаза

Конечно, конкретные противники в документе не обозначены. Но если смотреть правде в глаза, единственная страна, которая первой может ударить по России, — США, сказал сенатор Владимир Джабаров. Поэтому командование оставляет за собой право на защиту от условного противника.

«Хотя, повторяю, нам же не будет угрожать Зимбабве или Кабо-Верде? Нам может угрожать страна с таким мощным потенциалом, как Соединенные Штаты. Мы готовы жить в мире и дружбе, мы готовы к любым договорам о сдерживании и сокращении ядерного вооружения, но на паритетных началах. Если американцы готовы на это — это уменьшит вероятность возникновения войны», — пояснил сенатор.

Но если Штаты отказываются участвовать в таких соглашениях, РФ должна быть уверена в наличии сил и средств для отражения попыток уничтожения. При этом Джабаров не исключил, что появление документа Минобороны именно сейчас неслучайно. В текущей ситуации, возможно, так ведомство пытается подвести США и Китай к заключению ограничительных соглашений.