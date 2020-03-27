Ядерные бомбы под шумок. Зачем американцы модернизируют оружие в разгар пандемии

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«Оружие не убрали, потому что Германия фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны. Американцы используют свое положение так, как считают нужным», — об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, Германия попыталась распрощаться с солдатами США. Но в результате трехмесячной переписки Берлин получил конкретный ответ: присутствие войск на территории Германии следует воспринимать как дружественный акт доверия и сотрудничества, ничего меняться не будет. Правда, в договоре есть некоторые послабления, отметил Гердт, на которые все время ссылается немецкая политика.

Сейчас войска действительно никто ниоткуда выводить не будет. Мир стоит на пороге передела сфер влияния. Добровольно отказаться от влияния на Германию… это нереально. Никто не будет ничего отсюда вывозить. Надо молиться, чтобы войска хотя бы оставались там, где есть — на складах Вальдемар Гердт депутат бундестага

Бундестаг. Берлин. Источник фото: pixabay

По мнению собеседника «360», США занимаются всем этим параллельно с борьбой против коронавируса, так как не могут позволить себе отсрочки. Ведь помощь Китая «не такая уж и бескорыстная». Европу просто так никто отдавать не хочет, поэтому каждый пытается обезопасить свои политические интересы, даже в условиях пандемии.

«Ведь как и когда это делать, каждый выбирает сам», — заключил Гердт.

Директор Программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен отметил, что новые бомбы — B-61-12 — самые дорогие из всех, которые когда-либо создавались Штатами.

Если бы эти бомбы создали из чистого золота, они были бы дешевле Ганс Кристенсен

Бомба B-61 на разных стадиях сборки. Ядерный заряд — небольшой серебристый цилиндр справа от носового обтекателя. Источник фото: wikimedia

По данным DW, эксперты переживают, что новые бомбы очень уж привлекательны для применения. Их можно использовать для точных ударов вместо уничтожения целых регионов.

Информация о модернизировании оружия США появилась в один день с проведением первого в истории виртуального саммита G20. Во время него главы стран-участниц объединились для борьбы с COVID-19. Участие в мероприятии принял и Дональд Трамп.