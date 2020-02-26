Яблоки со вкусом отравы. Производители снюса нашли новую лазейку

Не успели депутаты Самарской Губернской Думы 25 февраля принять закон о запрете снюса, как в паблике одного из городов области было опубликовано сообщение о появлении на прилавках нового вида психоактивных смесей — яблоках в никотине. Продукт продается пусть и в табачных магазинах, но без маркировки «18+», и поэтому доступен для детей и подростков.

Местные депутаты довольно быстро отреагировали на это сообщение и обратились в городскую Думу Новокуйбышевска с просьбой запретить продажу этой отравы. Однако власти ответили, что не обладают для этого необходимыми полномочиями.

Пользователи возмутились, по их мнению, подобные вопросы можно решать только запретами на уровне государства. Их оппоненты ответили, что таким образом можно вызвать только ажиотаж, так как запретный плод всегда слаще и с этим ничего не поделаешь. По их мнению, нужно разговаривать с детьми и пытаться донести до них всю пагубность увлечений психоактивными веществами в любой форме.

«Мало ли какая дрянь существует в мире, может, проще со своими детьми разговаривать? Стерильных условий для существования не бывает», — написала одна из горожанок.

Их поддержали те, кто помнил последствия «сухого закона» 1985 года в виде массовых отравлений после употребления денатурата, «Росинки» и прочих содержащих спирт жидкостей.

Кстати, опомнились борцы с никотиновыми смесями поздно. Производители опасных фруктов утверждают, что создали это «инновационный продукт» после запрета на продажу снюса в 2016 году в ответ на массовый запрос потребителей. Сертификат на товар был выдан в 2017 году. Сеть дилеров впечатляет — от Красноярска до Грозного.

Производители яблок со снюсом клянутся, что их товар является самым безопасным способом употребления никотина. По их словам, он может заменить и сигареты, и кальян, и нюхательный табак. Причем, новый вид отравы якобы содержит фармацевтический табак с очисткой до 99,95%. Но есть и секретная формула «EXTREME».

Только почему-то глотать кусочки яблок нельзя, а то желудок никотином можно обжечь. Да и слюну сглатывать не рекомендуется во избежание неприятных ощущений в горле.

Вред безусловный

Однако врач-нарколог и кандидат медицинских наук Марат Сараев сообщил «360», что человек может отравиться никотином даже во фруктах.

«Он отрицательно влияет на психику человека и вызывает привыкание. Может быть и летальный исход при большом количестве употребленного. Если есть никотин, возможна психическая, психологическая, соматическая и физиологическая зависимости. Вещество внедряется в ткани, и организм просит его. Мы будем комфортно себя чувствовать в состоянии интоксикации», — отметил врач.

Сараев признал, что омбудсмены и лидеры мнений в области психоактивных веществ вовремя спохватились, и запретили снюсы. Но несмотря на множество случаев отравления даже с летальным исходом спрос все равно остается. Голь на выдумки хитра, и всегда найдет способ нажиться на чужом здоровье.

Источник фото: публичное достояние.

«Эти люди внимательно изучают законы. А мы не успеваем отслеживать тенденции, частности ускользают. Поэтому мы находимся в постоянном контакте с молодежными движениями. Ведь эти вещества сделаны для школьников, чтобы они смогли скрыть от взрослых и от органов свое пагубное пристрастие. Чтобы зафиксировать одурманивание, надо провести анализы, на это нужно время и вообще поймать момент. Если подросток употребил снюс, он ощущает эйфорию 15-20 минут. Если взрослые не заметят, потом ничего не докажешь. Ведь найдутся только остатки никотина в крови», — посетовал нарколог.

Марат Сараев рассказал, что способ внедрения психоактивных веществ во фрукты, овощи и даже в предметы одежды известен довольно давно.

«Наркотические вещества в таком виде передавались в места не столь отдаленные. Печально, что мы в XXI веке возвращаемся в какие-то дебри. Но с практической точки зрения ничего не сделаешь. Запретить яблоки? Потом апельсины?» — задался вопросом врач.

Скорее всего, этот вопрос решить будет непросто. Но не продлевать сертификат соответствия производителей, который действенен до 2020 года, наверняка можно уже сейчас.