В среду, 19 августа, православные христиане отметят второй Спас августа — Яблочный. О том, что разрешается делать этот день, а что запрещается, расскажет «360».

19 августа отмечается Яблочный Спас: так в народе обычно называют церковный праздник Преображения Господня. Согласно Евангелию, именно в этот день, за 40 дней до распятия, Иисус привел трех своих ближайших учеников на гору Фавор. Петр, Иаков и Иоанн стали свидетелями того, как его лицо во время молитвы осветилось неземным светом, а одежды стали белоснежными. Затем появилось облако, из которого звучал голос: «Сей есть сын мой возлюбленный, Его слушайте». С тех времен люди считали, что в Яблочный Спас Бог посылает им свое благословение.

Традиции тогда и сейчас

Люди были уверены, что есть яблоки до этого дня нежелательно. Это связано с тем, что яблоко издавна считалось греховным плодом — именно его съела Ева, нарушив запрет, из-за чего человеческий род лишился рая.

По традиции в этот день начинался сбор урожая — до этого плоды считались неспелыми и несъедобными.

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«Этот праздник имел серьезное значение — и охранное от отравления в том числе. До Яблочного Спаса, кроме огурцов, не ели — на стол семьи яблоки попадали только после этого дня», — объяснила «360» доктор исторических наук, профессор кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ Ирина Поздеева.

Раньше люди верили, что освященные в этот день фрукты приносят тому, кто их съест, здоровье, красоту, силу и счастье. Они приносили собранные ранним утром плоды на церковную службу, где батюшка проводил обряд освящения.

«На Яблочный Спас очень большая, красивейшая служба церковная. Она происходит вне церкви в хорошие [ясные] дни. Когда освящаются дары природы, когда освящаются фрукты и овощи. И это очень красиво — прекрасные песнопения», — рассказала Поздеева.

Она также отметила, что с давних пор этот обычай дошел и до наших дней.

«Эта традиция свято сохраняется не только старообрядцами. Сохраняется всеми верующими, церковью, молебен бывает всегда. Все верующие приносят фрукты, овощи, то, что они могут. И священник обходит все эти приношения, освящает, и только после этого их можно есть», — пояснила профессор во время беседы.

По традиции в этот день было принято угощать всех бедных и больных людей. Считалось, что чем больше плодов человек раздаст, накормив ими обездоленных, тем больше щедрости и доброты получит от Господа. Верующие никогда не скупились в этот день и охотно делились собранным урожаем с теми, кто нуждался в помощи. Те, кто не следовал этому обычаю, могли стать изгоями в обществе — считалось, что такие люди недостойны общения.

Советы

После того, как яблоко было освещено в храме, от него нужно откусить кусочек и загадать желание. В народе считалось, что оно обязательно исполнится в скором времени.

В этот день, несмотря на Успенский пост, который начался с Медового Спаса, 14 августа, церковь позволяет прихожанам употреблять в пищу рыбу и пить приобретенное в храме вино, а также испеченные на постном тесте пироги, блины и булки с яблочной начинкой.

Кроме того, верующим разрешается устраивать вечером шумное гулянье в честь праздника, провожая солнце танцами и песнями. Раньше считалось, что этот день является последним днем лета.

Запреты

Во время церковной службы, которая традиционно проходит утром 19 августа, запрещается выполнять любую тяжелую работу и хлопотать по дому. Единственные разрешенные занятия — готовка и сбор урожая.

В этот день запрещается ругаться с окружающими или желать кому-либо зла. Считается, что все плохое, совершенное в этот день, вернется обратно в троекратном размере.

Считается, что не стоит оставлять урожай на полях после наступления Яблочного Спаса, иначе он пропадет.