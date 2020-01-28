Я_не_чемодан, объявляю бойКОТ! Владельцы котов и собак требуют пустить животных в самолеты

Метка выбрана не случайно. Хозяйке пса Марвела, которого авиаперевозчик потерял при перелете из Перми в Берлин, именно так заявили служащие: «Ваша собака для нас — чемодан. И, мы, видимо, оставили его в Москве». Пса удалось найти через шесть часов, но максимальный срок возврата багажа — трое суток. Что с ни произошло бы за это время?

Кошкам Максима Чумаченко повезло гораздо меньше. Сейчас уже, наверное, не удастся выяснить, почему были сломаны их переноски. То ли их с таким усердием закинула в самолет грузчики, то ли на них упали плохо закрепленные чемоданы. Двое животных погибли от внутреннего кровотечения, третье получило серьезное обморожение. Подумаешь, забыли включить отопление в багажном отделении, чемоданы же пережили.

Последовавшие один за другим случаи вызвали серьезный резонанс. Под петицией с требованием изменить статус животных с багажа на пассажира подписались более 68 тысяч человек.

Но этого пользователям показалось мало, и многие предложили «бойКОТировать» перевозчика. Однако гораздо большее распространение получил флэшмоб в защиту домашних животных, который стартовал в российских соцсетях.

В опубликованных с фотографиями постах россияне делятся своими переживаниями, ужасаются и с содроганием представляют, что на месте несчастных кошек мог оказаться их любимец.

«Вы знали, что среднестатистический взрослый котик по умственному развитию равен трехлетнему ребенку? Стал ли кто-нибудь швырять коляску с ребенком? Конечно нет, ведь даже если кто-то является больным уродом и ему хочется, за детей-то и срок можно получить. А вот за котика…» — печально констатировали они.

Невероятно бесчеловечным сочли они заявление авиаперевозчика, предложившего хозяину животных компенсацию в размере 1,8 тысяч рублей за килограмм. Как за утерянный багаж.

Комментаторы заявили, что не понимают, насколько нужно быть жестоким, чтобы специально «уронить насмерть» живое существо.

Но даже при благополучном исходе перелет в багажном отделении для животных является источником мощнейшего стресса.

«И, думая о том, как перевозят животных, как им там может быть плохо, страшно, одиноко, больно, я не могу остаться в стороне! Ведь кот или собака — это самый верный, преданный друг», — написала одна из участниц флэшмоба.

Возмущенные пользователи напомнили, что билет на собаку в самолет стоит как на человека, а то и дороже. Их не устроили и неумеренные требования к контейнеру, и некомпетентность работников аэропортов.

«Отопление в багажном отделении включает сам пилот. Как думаете, он может забыть это сделать? Может! Это человеческий фактор. Если ваше животное летит не в салоне, напомните всем бортпроводникам про отопление — обморожение животных тоже, к сожалению, случается», — посоветовал бывалые пассажиры.

Их оппоненты возразили, что животных нельзя перевозить в салоне из-за многочисленных случаев аллергии. Они обвинили хозяев питомцев в том, что им лень ездить более медленным транспортом. Другие комментаторы клятвенно пообещали в следующую поездку выдать всем аллергикам по таблетке, лишь бы их любимцев не этапировали в неизвестность в страшном и незнакомом месте.

«У животных что, стрессоустойчивость лучше, чем у человека? Только представьте, в темном, холодном помещении, в незакрепленной к полу клетке помещают вас, потому что вы весите больше восьми килограммов, давление при наборе высоты и рядом никого. А, нет, чемоданы», — саркастически ответили хозяева животных.

К дискуссии подключились владельцы и других животных. Например, хорьков. Они пожаловались, что их питомцев тоже не пускают в салон. Им, как грызунам, прямая дорога в багажное отделение. Некоторые пользователи признались, что после появления хорьков, отказались от путешествий. Перевозить животных с настолько хрупкой психикой им не позволяет совесть.