«Я вас всех удовлетворю». Playbоу-кандидатка в президенты Хорватии за проституцию и марихуану

Легализация проституции и марихуаны, открытие границ для мигрантов и пластические операции для домохозяек по доступным ценам — что еще предлагает Хорватии бывшая модель журнала Playboy Ава Карабатич?

В начале октября этого года стало известно, что 31-летняя бывшая модель журнала Playboy будет участвовать в выборах президента Хорватии в 2020 году.

«Я больше не могу смотреть, как плохие вещи происходят в моей стране. Все слепы, хотя нет проблем со зрением, молодые люди уезжают из страны, рождаемость падает», — написала хорватская звезда в своем посте в Instagram под фотографией топлесс.

Девушка призналась, что участие в выборах для нее — спонтанное решение. Ведь, по ее словам, спорт, литература и искусство — ее первая любовь, а политика — вторая. Однако Ава Карабатич больше не может терпеть то, что происходит на ее родине — молодые люди уезжают, рождаемость падает, людям сложно устроиться на работу без взятки, плохо работает государственная система. Как говорит Ава, она однажды поняла, что закон и справедливость не совпадают.

Ава при этом верит, что она нисколько не хуже нынешнего президента Хорватии. В школе, когда все интересовались физкультурой, Ава изучала историю, а однажды учитель сказал ей: «После 29 лет иди в парламент и стань кандидатом в президенты». В университете Ава была в пятерке лучших.

К тому же у нее имеется степень профессора итальянской, латинской и римской литературы, она написала автобиографию и научно-фантастический роман, снялась в фильме и стала художницей.

«Я не терплю ложных нравов, у меня хорошее знание психологии человека, и поэтому я идеальный кандидат. Я — серьезная угроза для других кандидатов, учитывая мое влияние, интеллект и красноречие», — утверждает она.

Ава Карабатич начала кампанию с рекламных щитов с посланием: «Я вас всех удовлетворю». А в политической программе, которую она недавно опубликовала, можно найти много интересного. В качестве будущего президента Ава собирается легализовать проституцию и курение марихуаны — по ее мнению, это уменьшит число разводов.

Она также хочет ввести запрет на аборты после шестой недели беременности (когда слышно первое сердцебиение), установить эффективное правосудие, доступное для всех, ввести в хорватских школах сексуальное и гражданское воспитание в школах, защитить животных и ввести более суровые меры наказания за насилие в отношении них и организовать парламентские выборы в следующем году.

Ава также нацелена на углубление интеграции с Евросоюзом — она собирается продвигать идею свободного передвижения людей (в рамках Шенгенской зоны).

Ава совершенно не переживает, что ее избирателями могут стать в основном мужчины. Она пообещала всем домохозяйкам качественную пластическую операцию по доступным ценам. «Если бы все женщины выглядели как Ким Кардашьян, то разводов было бы меньше!» — убеждена кандидатка в президенты.

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Ава Карабатич еще не стала президентом, но уже встречалась с некоторыми мировыми лидерами — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. «Я люблю его (Путина — ред.), у него суперличность. Когда в 2007 году были выборы мисс в Хваре, я встретила Трампа, но я предпочитаю Путина. Очень красивый, обаятельный, дружелюбный», — вспоминает она.

К слову, интересное мнение у Авы насчет другого небезызвестного политика: «Я ничего не имею против Гитлера. Я ведь не видела своими глазами того, что он сделал. А как можно судить о том, чего ты не видел?» — задается вопросом Ава.

Так или иначе, сама Карабатич не очень рассчитывает на победу. По ее словам, для нее главная цель сейчас — набрать 12% голосов хорватских избирателей.

«Люди поймут, что я серьезно», — уверена Ава.