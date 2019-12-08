Советская и российская актриса театра и кино, певица Алиса Фрейндлих празднует юбилей. 8 декабря ей исполнилось 85 лет.

В честь дня рождения актрисы Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге откроет выставку, рассказал ТАСС худрук БДТ Андрей Могучий. В этом театре именинница играет и сейчас. Посетители вспомнят героинь Фрейндлих, ее учителей и друзей, увидят страницы из школьных сочинений. Выставка будет открыта два месяца.

Юбилярша отметит день рождения в кругу своих друзей, а 11 декабря сыграет в спектакле «Волнение». По словам худрука театра, актриса — очень скромный человек, поэтому громко не празднует юбилей и не дает интервью.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Санкт-Петербурге. Она училась в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского. Свою карьеру актриса начала в 1955-м.

Фильмография Фрейндлих насчитывает более 60 фильмов. Самая яркая ее роль — роль Людмилы Прокофьевны в фильме «Служебный роман». Она принесла актрисе звание актрисы года по итогам опроса журнала «Советский экран» в 1977-м.

Также Фрейндлих сыграла в таких кинокартинах, как «Полосатый рейс», «Соломенная шляпка», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Старомодная комедия», «Сталкер», «Жестокий романс».

Помимо этого Фрейндлих участвовала в поэтических вечерах, сыграла в нескольких десятках театральных постановок и спектаклей. Среди них «Волки и овцы», «На дне», «Вишневый сад», «Макбет».

Актрисе присвоили звание народной артистки СССР. Ее признали лауреатом Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского.

Фрейндлих работает и по сей день. Она снимается в кино, выступает на сцене Большого Драматического театра имени Георгия Товстоногова. В репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее. Гости могут посмотреть «Алису» и новую работу «Волнение».