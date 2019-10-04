«Я играю с утра до вечера». Идол российских геймеров Хидео Кодзима перед «Игромиром-2019» заглянул к Урганту

Величайший японский гений игровой индустрии Хидео Кодзима приехал в Москву для участия в выставке «Игромир-2019» и пришел на шоу «Вечерний Ургант».

Ведущий передачи Иван Ургант сразу же сообщил японскому гейм-дизайнеру, что в российских соцсетях его давно провозгласили гением, и поинтересовался, каково ему живется с таким титулом?

Хидео Козима скромно ответил, что он себя таким не считает, но раз уж так думают его фанаты, то когда-нибудь он обязательно оправдает их надежды. Во всяком случае, он очень старается.

Дизайнер также сообщил, что он ощущает определенное давление из-за высоких ожиданий поклонников.

«Но если его нет, то как сделать что-то хорошее? Мне кажется, что все создатели, все артисты, все они чувствуют это напряжение, и благодаря этому преодолевают сами себя. И я стараюсь пользоваться поддержкой, которую мне оказывают, чтобы делать свою работу лучше», — ответил Кодзима.

Создатель культовых игр деликатно уклонился от прямого ответа на вопрос, кого он сам считает гением.

«Вокруг меня очень много талантливых людей. Мне сложно выбрать кого-то одного, они все по-своему гениальны. Это те, у кого я учился, кем вдохновлялся. Тарковский, например. Многие, в том числе, российские артисты, авторы и писатели, деятели искусства со всего мира. Они все произвели на меня определенное влияние. Для меня они гении», — сообщил Хидео.

Однако Иван Ургант решил внести в этот вопрос большую определенность, и предложил Кодзиме выбрать из трех российских актеров вероятного героя его игры. Дизайнеру были предложены фотографии Алексея Серебрякова, Леонида Ярмольника и Никиты Михалкова. О них Хидео ранее сообщал, что знаком с их кинематографическими работами. Японец признался, что очень любит фильмы Михалкова, но определяться не стал и заявил, что попросит об участии в проекте всех троих.

Иван Ургант спросил признанного лидера игровой индустрии, как начинается создание новой Вселенной?

Появился трейлер игры Death Stranding Подробнее

«В моем случае, и это редкость для нашей индустрии, я делаю полностью весь цикл производства. Начиная с написания сценария и продакшна. Мне даже объяснить это сложно, если честно. У меня, как и всех, есть правое и левое полушарие, и очень важно думать ими обоими над историей, сценарием, персонажами и всем происходящем в игре. И точно также как в фильмах, как в режиссуре, нужно думать одновременно обо всех аспектах игры. И когда я представляю общую картину, я начинаю продумывать детали, начинаю вкраплять их в сюжет, сочетаю одно с другим. Получается, что слежу и за производством, за сценарием, персонажами, гейм-дизайном, очень важно их сочетать», — раскрыл свою творческую кухню дизайнер.

«Вашим главным героем является актер Норманн Риверс, у которого за спиной огромный рюкзак. Что появилось первым? Риверс или рюкзак?» — поинтересовался Ургант. На что получил неожиданный ответ: «Рюкзак. Он стал объединяющим компонентом всей игры».

Ведущий телешоу задал главный вопрос, волнующий всех родителей России. Сколько времени человек может проводить в игре? И сколько часов в день играет сам Хидео? Он предупредил Кодзиму, что дети всей страны сейчас скрестили пальцы.

Дизайнер со смехом ответил, что часто играет в собственные игры.

«Бывает, что я играю с утра до вечера. В течение дня могу отвлечься на фильм или книгу, и снова играю», — ответил Кодзима.

Источник фото: YouTube

В конце передачи Иван Ургант предложил японскому дизайнеру вернуться к истокам и вместе сыграть во флэш-игру Street Fighter.

«Может быть, вы не такой геймер, как дизайнер», — с надеждой предположил телеведущий. Увы, его мечтам не суждено было сбыться. Он проиграл Хидео Кодзиме под восторженное улюлюканье собравшихся в студии.

Сюжет, любимые актеры и анимация

Японский гейм-дизайнер известен и любим во всем мире в первую очередь как сценарист, режиссер и художественный руководитель серии Metal Gear Solid. Хидэо Кодзима с детства мечтал стать художником или иллюстратором. Получилось это у него не сразу, но в 1986 году ему удалось получить должность дизайнера в компании Konami.

Его первый же собственный проект 1990 года Metal Gear стал невероятно популярен во всем мире из-за революционной для того времени идеи stealth-action. По сценарию герою приходилось больше прятаться от противников, чем сражаться с ними. Причем, открытые столкновения были невыгодны игроку.

Кодзима стал путеводной звездой игровой индустрии, так как использовал 3D-графику, а сюжет был основан на добротно прописанном сценарии. Дизайнер также смело использовал кинематографические вставки, сделал крайне реалистичной графику и анимацию своих игр.

Постепенно Хидео вырос из компании Konami, и совместно с представителями компании Sony Computer Entertainment в 2015 году основал собственную независимую студию под названием Kojima Productions.

Игра под названием Death Stranding была анонсирована в 2018 году. Хидео Кадзима приехал в Москву вместе с актером Мадсом Миккельсеном на международную выставку интерактивных развлечений «Игромир-2019», чтобы ее презентовать. Надо ли говорить, что ее выход является самым ожидаемым событием в мире геймеров.

В России Хидео Кодзиму безмерно любят за комплексный подход к созданию видеоигр и без всякого сарказма называют гением. Многие обзоры посвящены бесконечным предположениям поклонников, так или иначе будет развиваться сюжет его игры. Фанаты предлагают самые разные сценарии, но с легкой грустью и трепетом тут же признаются, что им никогда не удастся постичь прихотливый полет фантазии Кодзимы.

К его приезду в России начали готовиться заранее. Мем «Кодзима — гений» лег в основу «пасхалки», которую администрация «ВКонтакте» приготовила для его поклонников.

Источник фото: YouTube

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«Пасхалка» будет доступна до середины второй недели октября.