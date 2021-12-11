«Извольте отправиться на верхнюю полку». Идея узаконить права пассажиров на столики в поездах понравилась не всем

Минтранс задумал ввести правила пользования столиками в российских поездах дальнего следования и обязать пассажиров нижних полок пускать своих попутчиков с верхних мест завтракать, обедать и ужинать. Идея ведомства вызвала неоднозначную реакцию.

На обед не больше часа

В тексте законопроекта говорится, что по требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика пассажиру с верхней полки для приема пищи. На завтрак и ужин необходимо выделять не более 30 минут, а на обед — не более часа.

Но если в самом Минтрансе полагают, что закрепление правил пользования столиками на законодательном уровне поможет снизить возможное напряжение между пассажирами, то в Общероссийском объединении пассажиров считают иначе.

Председатель этой организации и ВРОО «Региональная инициатива» Илья Зотов заявил, что инициатива министерства даже излишня. По его мнению, каждый пассажир, покупая билет, понимает, в каких условиях он будет ехать. Если ему нужно больше комфорта, другой уровень услуг и сервиса, он просто купит более дорогой билет. В противном случае пассажиру нужно будет договариваться, чтобы его пустили за столик поесть.

Нужно уметь договариваться

Зотов подчеркнул, что пассажиры должны уметь общаться друг с другом, а законодательное регулирование этих отношений не нужно.

«Закрепление этих норм в законе — 30 минут [на еду] — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время», — отметил он в беседе с «360».

По мнению общественника, если этот проект начнет работать, то в поездах может быть еще больше конфликтов. Зотов привел пример, когда пассажир с верхней полки, который сходит с поезда раньше, начнет требовать рано утром, чтобы его пустили за столик, когда его попутчик еще спит. И в этом споре пассажир сверху будет указывать на установленные законом полчаса.

«Дополнительное подкрепление этой нормы в законе нам кажется чрезвычайно ненужным. Наоборот, это приведет к большему количеству конфликтов», — добавил он.

Зотов подчеркнул, что споры между пассажирами нижних и верхних полок за столик происходят постоянно, но даже без закрепления в законе нормы про 30 минут на еду большая часть конфликтов решается цивилизованным путем. Кроме того, ситуацию всегда могут помочь разрешить проводники.

«Извольте освободить место»

Другого мнения придерживается председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. В беседе с RT он заявил, что вреда от правил, которые предлагает Минтранс, точно не будет.

«Теперь пассажир с нижней полки может сказать: „Знаете, прошло уже сорок минут, а на завтрак отведено тридцать минут. Так что извольте освободить место и отправляться к себе на верхнюю полку“», — сказал Янков.

По его словам, то, что такие правила вообще решили разработать, вызывает сожаление, потому что говорит о том, что в российском обществе уровень культуры и воспитания недостаточно высок.

Инициатива Минтранса вызвала дискуссию и в соцсетях. Многие пользователи заявили, что у них никогда не было проблем с тем, чтобы занять столик, хотя этой нормы не было.

«Сколько ездил, вообще такого вопроса не стояло», «Сколько ездил, не сталкивался с таким. Всегда делили стол с попутчиками», «Мы всегда людей с верхних полок приглашали воспользоваться столиком, и нас [приглашали]», «Проблем не было. И посидеть на нижней вполне нормально было», «Всегда считалось, что стол общий. Как и пространство для сумок под нижними полками», — написали участники обсуждения в Twitter.

Один из комментаторов согласился с Зотовым, заметив, что места на верхние полки действительно дешевле, но пассажирам в целом стоит быть добрее друг к другу и не допускать грубого обращения ни с одной, ни с другой стороны.

Но были и те, кто, наоборот, обрадовался такой инициативе, потому что в противном случае между пассажирами может возникать недопонимание.

Пока законопроект находится на этапе публичных обсуждений. Никаких окончательных решений по его судьбе не принималось.