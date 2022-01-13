Извинения за извинения. Территориальный спор помешал ингушам и чеченцам даже в светских мелочах

Бывший ингушский чиновник извинился за то, что извинился за объятия с Рамзаном Кадыровым. Сначала проявление дружбы народов не понравилось ингушам, потом оскорбился глава Чечни. Всему виной давнее яблоко раздора — границы между республиками.

Ингушский экс-чиновник снова извинился

Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев принес свои извинения Рамзану Кадырову. Причем извинялся экс-чиновник за другие свои извинения: не так давно он попросил прощения у своих земляков за рукопожатие и приветственные слова главе Чеченской Республики.

Видео со встречи попали в интернет и возмутили ингушскую общественность. Тогда Яхья Хадзиев заявил, что поступил неправильно и признал свою вину. Он отметил, что не подозревал, как его поступок будет неприятен для общины. Бывший чиновник также попросил простить его ради Всевышнего, написал Telegrаm-канал «Фортанга».

В своем новом видеообращении Яхья Хадзиев обратился не только к самому Кадырову, но и ко всему чеченскому народу. Он признал, что его извинения за приветствия — поступок, неподобающий для мусульманина, и отдельно попросил прощения у чеченского лидера, сообщил «Грозный-Информ» на своей странице в соцсети.

Свадьба переросла в скандал

Резонансная встреча чеченского лидера и ингушей произошла на вполне светском мероприятии — на свадьбе. Молодожен был потомком знаменитого суфийсккого шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Члены семьи проповедника впервые после более чем вековых скитаний в Турции, Сирии и Ираке вернулись в Чечню в 2013 году, писал сайт Грозного.

На празднике в столице Чечни присутствовала и делегация из Ингушетии. Они обнялись с Рамзаном и выразили уверенность, что соседские народы сохранят и укрепят свое братство. После беседы с главой республики гости сделали общее памятное фото. Именно за это и пришлось потом просить прощения бывшему начальнику управления по делам религии.

Дело в том, что многие ингуши считают чеченцев захватчиками. После распада СССР и разделения Чечено-Ингушской АССР на Чеченскую и Ингушскую республики, между ними забыли провести четкую границу. Это породило долгий и все еще тлеющий территориальный конфликт о Сунденском и Малгобекском районах, напомнили «АиФ».

Границы раздора

В 1993 году Джохар Дудаев, ненадолго провозгласивший Чеченскую Республику Ичкерия, попытался решить этот спор с главой Ингушетии и поделить спорные земли. Однако окончательного установления кордонов снова не произошло. В 2012 году Рамзан Кадыров попросил федеральный центр как третейского судью решить вопрос о границах республик.

В 2018 году наконец-то появилась официальная граница между Чечней и Ингушетией, чьи руководители подписали соответствующий договор. Все надеялись, что окончательное установление административной границы укрепит отношения и снизит напряженность в приграничных районах республик.

Однако некоторые ингуши думали иначе. Несмотря на подписание документа, они вышли на митинги, требуя признать недействительной ратификацию соглашения. Этого не произошло, а Конституционный суд России, где попытались обжаловать установленные границы, в конце концов признал решение о границе законным, писал «Интерфакс».

Кадыров не прощает обид

После первых извинений Хадзиева лидер чеченцев записал видеообращение к ингушам. Он потребовал от соседей за три дня обосновать претензии к нему. Он пообещал не постесняться попросить извинения. Если же ингушский народ так и не выступит, Рамзан Кадыров пообещал спросить со всех пытавшихся очернить его честь.

«Если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания. Что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить? И в чем я провинился? Обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям — не имеет значения. И обратитесь к нашему роду, старейшему роду», — предложил Кадыров.

Он добавил, что возмущен призывом извиниться за объятия, и напомнил, что не просил Хадзиева подходить. Кадырова поддержали также и последователи исламского ученого и проповедника шейха Кунта-Хаджи Кишиев из центральной мечети Грозного. Верующие назвали тех, кто пытался спровоцировать конфликт между двумя народами, врагами Аллаха, сообщило издание «Грозный-Информ».

Вскоре после этих обращений и появилась запись извинения бывшего начальника управления по делам религии при главе Ингушетии.