Известные дома из фильмов и сериалов часто притягивают поклонников. Одни хозяева монетизируют популярность у фанатов, другие ставят высокие заборы или подают в суд. А здания из советского кино становятся объектом культурного наследия.

Особняк из «Один дома»

Особняк семьи Маккаллистеров из знаменитого новогоднего фильма «Один дома» можно арендовать на Airbnb. Дом в окрестностях Чикаго украсили к Рождеству, и теперь посетители могут посмотреть на гостевые комнаты и спальни. Объявление на сайте составлено якобы от лица Базза, повзрослевшего брата Кевина Маккаллистера.

Кадр из фильма «Один дома», источник фото: «Кинопоиск»

Хозяин предложил гостям вести себя как главный герой фильма — есть фастфуд, смотреть телевизор, брать лосьон отца, выбирать себе приключение и не приближаться к его комнате.

Съемщики могут поесть макароны с сыром и пиццей, собрать набор Lego по мотивам фильма и забрать его себе. Бронь откроют 7 декабря, а оказаться в доме можно только 12 декабря. Цена аренды неизвестна.

Дом из «Во все тяжкие»

Дом Уолтера Уайта из культового сериала «Во все тяжкие» в Альбукерке стал центром притяжения фанатов, и из-за этого его пришлось оградить забором. Многие делают на его фоне памятные фотографии, а кто-то повторяет сцены из сериала и вредит жилищу, написал Life.

В одной из серий герой Брайана Крэнстона Уолтер Уайт приносит своей жене огромную пиццу в знак примирения, но та налаживать отношения не хочет и выгоняет мужа. Разозленный учитель-наркоторговец швыряет пиццу так, что она улетает на крышу.

Кадр из сериала «Во все тяжкие», источник фото: Youtube

Теперь фанаты забрасывают жилой дом пиццей. Жильцы не стали это долго терпеть и огородили дом двухметровым забором. Создатель сериала также раскритиковал фанатов и назвал их поступок не смешным и не оригинальным.

Дом из «Молчания ягнят»

Дом в викторианском стиле, где по сюжету фильма серийный убийца Баффало Билл мучил своих жертв, с большим трудом смогли продать. Хозяева дома выставили его на продажу в 2015 году за 300 тысяч долларов, но в итоге им пришлось снизить цену до 250 тысяч долларов, написал NYpost.com.

Дом оставался в хорошем состоянии — там была лужайка, бассейн и восьмиугольное крыльцо. Единственное, чего там не было, — это подвала, в котором маньяк из фильма убивал людей и снимал с них кожу.

Кадр из фильма «Молчание ягнят», источник фото: Youtube

В итоге продать дом удалось за 195 тысяч долларов, а покупатель не раскрывал своего имени. Известно лишь то, что он был фанатом кино и намеренно разыскивал этот дом.

Дом убийств из «Американской истории ужасов»

Особняк в Лос-Анджелесе стал идеальной съемочной площадкой для сериала «Американская история ужасов» в 2011 году. По сюжету семья переезжает в дом, населенный призраками бывших владельцев и их жертв. С помощью компьютерной графики его сделали более устрашающим в эпизодах.

В 2015 году его владелица продала особняк за 3,2 миллиона долларов, и после этого дом начал приносить беды новым хозяевам. Толпы туристов совершали паломничества туда и постоянно позировали на его фоне. Последней каплей стало проникновение одного из фанатов в дом.

Кадр из сериала «Американская история ужасов», источник фото: Youtube

Вокруг «дома убийств» началось судебное разбирательство. Новым владельцам до покупки никто не рассказывал о том, что особняк как-то связан с популярным сериалом. Они подали иск против бывшей хозяйки и агентства недвижимости, написал Newsweek.

Учреждение из «Служебного романа»

Бывший доходный дом Алексея Хомякова на Кузнецком Мосту, где по сюжету работали герои фильма, стал в 2019 году объектом культурного наследия. В фильме в этом здании находилось статистическое учреждение, теперь же внутри расположилось Федеральное агентство морского и речного флота и элитный ресторан.

В советские годы в этом здании тоже не было статистического учреждения. Дом занимали Московский отдел здравоохранения, Министерство речного флота СССР и Наркомвод СССР.

Кадр из фильма «Служебный роман», источник фото: Youtube

Однако крыша с растениями, на которую ходила строгая начальница Калугина, принадлежит другому зданию. Это крыша дома Нирнзее, где в одно время даже располагался ресторан и смотровая площадка. Там же Михаил Булгаков познакомился со своей третьей женой, ставшей прообразом Маргариты.