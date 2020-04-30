Известному неонацисту предъявили обвинения в Германии. Он убил политика Вальтера Любке

Власти Германии предъявили обвинения по делу об убийстве политика Вальтера Любке. Виновным оказался известный неонацист Штефан Эрнст. Он убил Любке на почве ксенофобии. Тот поддерживал прием беженцев в страну.

Штефана Эрнста арестовали за убийство Вальтера Любке в июне 2019 года. Однако обвинения предъявили только сейчас.

Он стал главным подозреваемым в деле, так как на месте преступления были найдены следы его ДНК. С момента задержания он находился в предварительном заключении. После ареста Эрнст признался в убийстве, но в январе этого года отказался от своих показаний. Преступник заявил, что Любке убил его напарник Маркус Х (фамилия соучастника не раскрывается — прим. ред.). По мнению следствия, Маркус поддерживал Эрнста и понимал, какую опасность тот представлял. Однако он не был знаком с реальным планом нападения. Об этом пишет The Guardian.

Следствие заявило, что 45-летний Штефан Эрнст поехал в дом Вальтера Любке в Вольфхагене вечером 1 июня 2019 года. Он подкрался под покровом темноты на террасу, где сидел Любке, прежде чем выстрелить ему в голову из револьвера.

Главной мотивацией мужчины были расизм и ксенофобия, основанные на этнической и националистической позиции. Вальтер Любке был региональным политиком из правоцентристской партии ХДС Ангелы Меркель.

Как выяснила прокуратура, Штефан и Маркус присутствовали на политической встрече в октябре 2015 года, где Любке выступал за размещение беженцев в городе Лофельден. После этой встречи Эрнст стал постепенно проецировать свою ксенофобию на политика.

После того, как в Кельне произошли массовые домогательства на женщин и террористический акт в июле 2016 года в Ницце, Эрнст начал шпионить за Любке. По мере подготовки к убийству, он неоднократно посещал дом политика.

Маркус Х. помогал Эрнсту, проводя с ним тренировки с огнестрельным оружием в лесах и оружейных клубах в период с 2016 по 2018 год.

Во время ареста у Штефана Эрнста обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия и боеприсов. Он приобрел их незаконно. У него также обнаружили два автоматических пистолета, две винтовки, три револьвера, пистолет-пулемет и 1400 патронов.

В ходе следствия оказалось, что Эрнст успел совершить нападение на иракского беженца в 2016 году. Он нанес ножом серьезные ранения в грудь и позвоночник мужчины, а также разорвал два нерва. Полиция смогла связать его с этим преступлением после того, как нашла у него нож во время ареста за убийство Любке.

Как пишет Fox News, адвокат Эрнста Фрэнк Ханнинг выпустил видеообращение. Там он говорит, что защищает Эрнста как «человека», а не его действия.

«Убийство — это убийство, и убийца должен быть наказан. Но он имеет право на справедливый суд», — сказал адвокат.

Фигура Штефана Эрнста известна полиции давно. В 1993 году он совершил нападение на центр для размещения лиц, подавших прошение об убежище. С собой тогда у Эрнста было самодельное взрывное устройство.