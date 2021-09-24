Истории о людях, которые на годы пропали из поля зрения своих родственников и даже правоохранителей, а потом внезапно вернулись — нередкие. Иногда исчезновения связаны с чьими-то преступными действиями, но чаще просто с желанием самого «пропавшего» затеряться подальше от его прошлой жизни и окружения. Однако бывают и случаи, когда люди внезапно теряют память и не могут найти дорогу домой. А потом так же внезапно… обнаруживаются в другой стране — и вообще ничего не могут сказать о том, как туда попали.

Дизайнер с мировым именем

В Хорватии произошла загадочная история, о которой рассказало издание Guardian. Местные рыбаки заметили на острове женщину, которая одиноко сидела на скале. Выглядела гостья очень изможденно. Но добраться до острова на лодках было невозможно — слишком велика опасность сесть на мель и потерпеть крушение. Рыбаки решили вызвать спасателей.

Когда медики прибыли на место, то ужаснулись. Женщина не могла самостоятельно даже пить, настолько она ослабла. Похоже, что в одиночестве на скале она провела долгое время. Хотя вокруг бродили медведи и кабаны. Женщина совершенно не помнила, кто она, откуда, как попала на остров и что происходило в ее жизни. Зато говорила на почти идеальном английском.

Фотографии найденной на острове женщины попали в Сеть. И было крайне неожиданным узнать, что она является известным дизайнером ювелирных украшений, сотрудничавшим с Барбарой Стрейзанд, Бриджит Бардо и Дайаной Росс. Женщина жила между двумя странами, Хорватией и США, некоторое время также работала в Исландии. Ее зовут Дана Адамкова, по фото ее узнали друзья и бывший супруг. Врачи сказали, что Дана в стабильном состоянии и отправили ее в больницу в Хорватии. Там медики попытаются вернуть ей память.

Школьница в Париже

Похожая история произошла с немецкой школьницей. 16-летняя Изабелла ушла из дома в городе Целле и внезапно пропала. Она оставила дома ключи и смартфон. Куда делась девушка, не представляли даже ее родственники.

Семья Изабеллы обратилась в полицию, и та начала поиски. Правоохранители выяснили, где именно гуляла девушка в день пропажи, но ее след обрывался возле торгового центра. Изабеллу объявили пропавшей без вести.

Но спустя две недели полиции пришли сообщения из Парижа. Именно там нашли Изабеллу, когда она в полном беспамятстве бродила по улицам. Девушка не помнила, кто она такая и как попала во Францию.

Сейчас Изабелла в Германии на лечении, но с родными увидеться не может: врачи не позволяют ей волноваться, пока она не восстановится. Отец девушки считает, что потерю памяти могли спровоцировать коронавирусные ограничения, которые сильно портили его дочери жизнь.

Пропавшая мама

Англичанка Ли-Трейси исчезла еще в 1991 году. Она уехала из английского города Борнмут, отправилась отдыхать на Кипр и пропала. Дети видели ее только перед отъездом и не подозревали, что разлука с матерью затянется на десятилетия.

Годами наследники женщины старались ее найти. Только в 2019 году они решили обратиться в полицию. Тогда правоохранители выяснили, что много лет назад Ли-Трейси попала на Кипре в ДТП и впала в кому. Когда она очнулась, то забыла, что у нее есть дети.

После долгих расследований женщину удалось обнаружить. Оказалось, что она живет в США, в штате Аризона. К тому времени она уже вспомнила, что у нее может быть семья, и много лет безуспешно пыталась ее найти.

Спустя 30 лет родственникам удалось воссоединиться. Дети признались, что уже не верили в возможность увидеть маму. Они до сих пор не могут осознать, что их наследники теперь обрели родную бабушку.