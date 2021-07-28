Тиктокеры изобразили жертв наводнения и чуть не сорвали работу спасателей. Но китайцы не удивились

Китайские тиктокеры сделали контент на наводнении в провинции Хэнань. Блогеры залезли в речку и под грустную музыку изобразили жертв наводнения. Дикая на первый взгляд ситуация, но в китайской культуре такое отношение к смертям людей не считается циничным.

В провинции Хэнань с 16 июля шли проливные дожди, вызвавшие сильные наводнения. По предварительной информации, с ущербом разной степени столкнулись 11,45 миллиона жителей провинции в 1464 городах и деревнях. Более миллиона людей были эвакуированы, а около 876 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий — затоплено. Погибли 69 человек, а пять числятся без вести пропавшими.

Пока разные компании и простые люди по всему миру привлекали внимание к наводнениям и жертвовали деньги в поддержку провинции, некоторые решили нажиться на бедствии.

Наводнение в тренды

Как передает сайт Sina, некоторые блогеры приехали к ближайшей реке в провинции, где уже миновала опасность, чтобы снять видео для TikTok. Женщины заходили в воду, ползли по песку и изображали себя жертвами наводнения, просящими помощь на камеру. Таким образом они хотели призвать людей к пожертвованиям.

Сайт DWnews выявил и другую проблему такого необычного вида помощи. Когда различные интернет-знаменитости стали приезжать на места наводнений, это начало привлекать туда их фанатов. Спасатели жаловались, что не могут нормально выполнять свою работу и помогать людям, когда знаменитости в окружении поклонников пытаются превратить это в шоу.

Например, некоторые звезды шоу-бизнеса приезжали в очаги наводнений с лодкой и командой спасателей. Но они больше сосредоточились на том, чтобы заснять процесс спасения людей, чем на реальной помощи.

Нашлись и те, кто снял видео с инструкциями, как помогать людям во время стихийных бедствий и как спасаться самому. В теории звучит хорошо, а на деле советы раздавали блогеры, не имеющие опыта в этой сфере. По словам спасателей, такие ролики могут ввести в заблуждение людей и принести больше вреда, чем пользы.

Вопрос культуры

За всеми этими действиями кроется одна мотивация — желание привлечь к себе больше внимания и заработать. Люди во всем ищут экономическую выгоду. И, возможно, некоторые из них действительно хотят помочь. Но лучше оставить спасательные работы специалистам.

Как объяснил «360» директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов, подобные ролики китайцам не кажутся циничными. Для европейцев любое наводнение и в целом гибель людей — это огромная трагедия. В Китае же это воспринимается чуть менее остро, учитывая историческую предрасположенность к меньшей ценности человеческой жизни.

А еще из-за гигантского населения страны каждый пытается выделиться и набрать очки, которые дадут ему финансовое преимущество. Это один из таких путей.

По словам Маслова, схожую картину можно было наблюдать и во время серьезных наводнений на юге Китая, в провинциях Гуанчжоу и Юньнань, несколько лет назад. И пока европейцы подобному ужасаются, китайцы в этом проблемы не видят.

«Такое поведение можно расценивать как попытки совместного коммуналистского переживания и выражения своих ощущений», — сказал он.

Маслов отметил, что ТikTok уже несколько лет является основным средством выражения эмоций для китайцев. Если на Западе он больше рассматривается как молодежная платформа, то в Китае его используют все. Неудивительно, что блогеры записывали видео по поводу трагедии именно для ТikTok.