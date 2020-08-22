Изнасилование, торговля людьми и терроризм. Экс-президент Боливии попал под уголовное дело

Бывший президент Боливии Эво Моралес попал под уголовное дело об изнасиловании и торговле людьми. Причиной для разбирательств стали его фотографии с несовершеннолетней. Теперь политик прячется от правосудия в Аргентине.

Уголовное дело против Моралеса завело боливийское Министерство юстиции. Политика обвиняют в изнасиловании и торговле людьми. Официальную жалобу на экс-президента подали в городе Ла-Пас, пояснил замминистра юстиции Гидо Мельгар.

Разбирательства начались после публикации в Сети нескольких фотографий Моралеса с молодой девушкой. По словам Мельгара, снимки были сделаны на мобильный телефон одной из родственниц девушки. Экс-президента сфотографировали во время очередной поездки за границу.

«Любопытно то, что в то время девушка была несовершеннолетней и, как мы все знаем, для поездки ей требовалось разрешение родителей», — отметил замминистра юстиции.

Он пояснил, что сейчас спутнице политика 19 лет. При этом ее отношения с Моралесом начались еще пять лет назад, когда ей было всего 14. Сейчас правоохранители разбираются и с семьей девушки. Они пытаются выяснить, действительно ли родители разрешили своей несовершеннолетней дочери путешествовать с 60-летним мужчиной.

Мельгар не стал раскрывать личность молодой возлюбленной политика, назвав лишь инициалы — Н. М. Кроме того, он сообщил, что пока полиция не знает ее точного местонахождения. Но у него есть доказательства, что ее семья посетила Аргентину, где сейчас живет Моралес. В Аргентине бывшему боливийскому лидеру предоставили убежище.

Вместе с тем замминистра юстиции заявил, что на политика поступила еще одна жалоба. Она не относится к этой 19-летней девушке.

«Случай касается другого человека, и мы ждем еще одного документа, потому что это очень деликатная тема. <…> Мы не хотим безрассудно бросать это общественности, не имея необходимых доказательств того, что бывший президент Моралес состоял в отношениях с несовершеннолетней и даже имел от него ребенка», — рассказал Мельгар.

Сам Эво Моралес пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес. Согласно законам Боливии, за изнасилование ему может грозить от двух до шести лет лишения свободы. Торговля людьми предусматривает до 15 лет заключения.

Обвинения в терроризме

Моралес стал президентом Боливии в 2006 году. Ему пришлось уйти в отставку в 2019-м из-за начавшихся в стране массовых акций протеста. Граждане были не согласны с победой Моралеса и говорили о фальсификации итогов голосования. Сначала экс-лидер Боливии сбежал в Мексику, а потом уже перебрался в Аргентину.

В июле 2020 года комиссия прокуратуры Боливии по борьбе с коррупцией обвинила Моралеса в финансировании терроризма. Во время расследования выяснилось, что в ноябре 2019-го Моралес несколько раз звонил другому обвиняемому — производителю коки Фаустино Юкре. Во время разговоров экс-президент якобы координировал продовольственную блокаду и осаду столицы во время беспорядков.

«Очевидно, в этом разговоре Моралес дал бы указание лидеру производителя коки совершить противоправные действия во время насильственных событий, зарегистрированных в стране», — сообщили в пресс-службе комиссии ведомства.

По сведениям прокуратуры, специалисты провели различные экспертизы разговора с Юкре. Все исследования подтвердили, что на записи был голос бывшего президента. В свою очередь, Моралес прокомментировал обвинения в Twitter, назвав их противоправными.

«Незаконно и неконституционно прокуратура Ла-Паса намеревается обвинить меня в терроризме с измененным звуком и без уведомлений. Это еще одно доказательство систематических политических преследований правительства», — заявил он.

Запись разговора Моралеса и Юкры предоставил министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо еще в ноябре 2019 года. При этом он сказал, что не может раскрыть источники, но заверил, что запись была сделана во время протестных акций. По словам Мурильо, Моралес совершил преступление против человечества и акт терроризма. Он призвал временного президента Боливии Жанин Аньес подать международный иск против бывшего лидера.