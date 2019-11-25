Десятки мужчин и долг в 40 тысяч евро. 10-летняя проститутка показала изнанку рабства во Франции

Смелость маленькой нигерийской девочки позволила французским правоохранителям раскрыть целую сеть, эксплуатировавшую несовершеннолетних. Их переправляли из африканских стран и продавали в сексуальное рабство. История 10-летней Грейс — в материале «360».

Судебный процесс начнется в понедельник. Но история 10-летней девочки, ставшей проституткой в Париже, облетела едва ли не все французские СМИ. Как пишет газета Le Parisien, ее рассказ помог полиции раскрыть преступную сеть, поставлявшую детей из Нигерии (западная Африка) во Францию для работы проститутками.

Камерун. Источник фото: Pixabay

В 9 лет Грейс потеряла обоих родителей. Она устроилась помощницей в местную парикмахерскую у себя на родине, и один из клиентов предложил ей присоединиться к его дочери, живущей во Франции. Она должна была «официально работать в мире парикмахерского искусства».

Малахов рассказал, сколько стоит ночь с известными моделями из Instagram Подробнее

В 2014 году Грейс после труднейшего путешествия через Ливию, где ее едва не изнасиловали, прибыла в Париж. Конечно, история об официальной работе для 10-летней девочки оказалась ложью и ребенка сразу по прибытию отправили в нигерийскую сеть проституции.

Некая женщина по имени «Ангел» привела Грейс на работу. Кроме этой женщины в понедельник перед судом предстанет пять человек. Всего в двух параллельных бандах работали три женщины и трое мужчин. Они «обслуживали» — регион Иль-де-Франс и города Руан, Лиль.

Помимо проституции подозреваемые занимались продажей людей, что в стране карается тюремным заключением до 20 лет. Десятки их жертв были опознаны полицией. Дело будет рассмотрено судом присяжных.

Париж. Источник фото: Pixabay

Посвящение в проститутки

Перед тем, как заставить девочку продавать себя, ее «посвятили в проститутки». Это некая почти «религиозная», как ее называют сами сутенеры, традиция. Тело Грейс покрыли черным порошком, заставили «съесть печенье и выпить алкоголь».

Думай как маньяк — нет, будь им! Убийцам в погонах проще всего скрыть свои преступления Подробнее

«Цель такого сеанса — угрозы жертве, пожелания наихудших несчастий (смерти или болезни), если она не погасит долг за свою поездку. Для Грейс цена была установлена на уровне 40 тысяч евро, что, очевидно, намного превышает стоимость ее поездки», — пишет Le Parisien.

Журналисты издания выяснили, что ребенку пришлось «обслуживать» до 20 мужчин за ночь. Она отдавала «Ангелу» 600 евро в день, а по воскресеньям около тысячи евро. Также она оплачивала по 650 евро в месяц за проживание в павильоне во французском регионе Гуссенвиль. Она делила комнату с тремя другими девушками, которые оказались в такой же ситуации. В случае неуплаты ее избивали ремнями.

«Я заработала много денег за это время, потому что я очень молода, и все хотели меня купить», — рассказала Грейс полиции. По словам эксперта-психолога, у нее посттравматические симптомы сексуального характера.

После того, как Грейс дала показания и помогла раскрыть преступления сети сутенеров, ее поместили в приемную семью.