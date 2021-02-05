Смерть ребенка как повод отказаться от традиций. В Румынии захотели изменить обряд крещения

Жители Румынии подвергли критике православную церковь и создали онлайн-петицию с призывом изменить обряд крещения. Это случилось после того, как во время ритуала умер младенец. Священник Николай Бабкин рассказал «360» о важности обряда и подчеркнул, что этот случай не является нормой.

В Румынии произошел несчастный случай во время крещения шестинедельного ребенка. Когда малыша трижды окунали в воду, у него случилась остановка сердца. Ребенка доставили в больницу, где он умер через несколько часов. Вскрытие показало, что в легкие младенца попала жидкость. Прокуратура завела дело против священника по статье о непредумышленном убийстве.

Как пишет The Guardian, новость настолько взбудоражила общественность, что в Сети появилась онлайн-петиция с призывом изменить обряд крещения. Ее подписали более 56 000 человек.

«Смерть новорожденного ребенка из-за этой практики — огромная трагедия. Этот риск должен быть исключен, чтобы радость крещения восторжествовала», — говорилось во вступлении к петиции.

Отмечается, что в Румынии уже было несколько подобных случаев.

Представитель церкви Василе Банеску сказал, что священники могут вылить немного воды на лоб ребенка вместо полного погружения в воду. А архиепископ Теодосие, лидер традиционалистского крыла церкви, сказал, что ритуал не изменится.

Священник Николай Бабкин в разговоре с «360» отметил, что данный случай вопиющий, но не новый. Если верить Михаилу Ломоносову, во время совершения крещения подобные трагические истории случались и в его время. Он об этом рассказывал в письмах Ивану Шувалову. Однако если смотреть на современную историю России, то священник не смог припомнить ни одной истории со смертями в последние десятилетия.

«Это говорит и о том, что в наших духовных школах хорошая практическая подготовка будущих священнослужителей», — заметил он.

Безопасное крещение

То, как окунать ребенка в воду, решает каждый священник — в зависимости от своего опыта и того, как его научили. При этом, подчеркнул Бабкин, в курсах в каждой семинарии учат безопасно окунать детей без риска для здоровья. Трагическая история в Румынии — это исключение, а не норма.

Достаточно взглянуть на то, как крестил покойный патриарх Алексий II. Он традиционным священническим манером опускал младенца в купель и так же потом аккуратно доставал.

На практике во время крещения ребенка священник зажимает одной рукой рот и нос младенцу, а другой поддерживает его под грудью. Вода не попадает в легкие, и ребенок не захлебывается. Если священник не умеет этого делать, то лучше просто погружать младенца спиной, а не головой, тем самым не подвергая его жизнь риску.

Символ духовного рождения

В православной церкви окунание в воду является обязательной частью крещения, в то время как католики обходятся обливанием. Раньше они крестили детей так же, как и православные, — погружением.

«Сейчас у них практикуется обливание и окропление. Это происходит по ряду причин, в основном из практической целесообразности. Например, из-за тяжелой болезни человека», — рассказал священник.

По словам Бабкина, таинство крещения символизирует духовное рождение человека. Внешняя, обрядовая составляющая — погружение в купель — это символ.

«Крещение обязано проходить с погружением, потому что крестильная купель символизирует собой гроб Христа. Когда ребенка погружают в купель — это символ смерти, то есть умирает старый человек и рождается новый», — объяснил Николай.

Это важная часть церемонии, потому что она отражает внутренний духовный смысл. С одной стороны, это традиция. С другой, язык символов, на котором церковь свидетельствует о духовном рождении человека в церкви Христовой. Погружение в воду происходит три раза во имя Святой Троицы.