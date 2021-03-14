Перепланировка грозит ЧП. Но изменить квартиру можно и без рисков

Россияне не перестают делать перепланировки в своих квартирах, но зачастую это просто незаконно. Кроме того, такие действия приводят к пожарам, обрушениям и другим ЧП. «360» расскажет, как сделать перепланировку правильно, а за что владельца квартиры могут оштрафовать.

Когда перепланировка рушит все планы

Ежегодно в стране происходят десятки пожаров и обрушений из-за неправильной перепланировки. Порой кажется, что от одной убранной стены ничего не будет. Но на деле все оборачивается штрафами, разрушениями и даже смертями.

Например, в прошлом году в одной из квартир на Васильевском острове обрушился потолок, сообщила «Фонтанка.ру». Предположительно, жильцы демонтировали перегородки. В итоге собственника привлекли к ответственности, а в отношении управляющей компании возбудили административное производство. Жильцам дома в какой-то степени повезло: никто не пострадал. После происшествия сотрудники инспекции осмотрели помещение и установили, что проект перепланировки помещений в межведомственную комиссию не поступал и согласован не был.

В июле 2015 года в Перми обрушился угол пятиэтажного жилого дома. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Обрушение произошло из-за ослабления несущих конструкций в результате незаконной перепланировки офиса на первом этаже, сообщил ТАСС.

Несколько дней назад в Анапе произошел похожий случай. В ночь на 12 марта в жилом многоэтажном доме загорелась мансарда. Огонь тушили более восьми часов. Предварительной причиной пожара называют незаконную перепланировку одним из жильцов части своей квартиры. В дополнительном помещении он разместил сауну. Вероятно, это и дало на электросеть большую нагрузку. По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения. Также он самостоятельно провел электричество и другие коммуникации.

В результате от огня пострадали 23 квартиры, но люди остались живы. СК начал проверку после случившегося, назначен ряд экспертиз, чтобы доказать, что именно самовольная перепланировка жильца привела к возможности возгорания.

Генеральный директор «Мостройпроект», эксперт по перепланировке квартир и переустройству помещений Михаил Зубов рассказал «360», что перепланировку необходимо делать правильно.

«Перепланировку необходимо делать правильно, потому что законодательство, Жилищный кодекс регламентируют данную деятельность», — отметил он.

Эксперт добавил, что традиционно во многоквартирных жилых домах люди должны выдерживать определенную норму по соблюдению зонирования, условия проживания соседей снизу или сверху. Также важно не ухудшать и свои условия проживания.

«Мы не можем взять и перенести кухню в жилую комнату и тем самым устроить санузел над спальней соседей снизу. Это как минимум некорректно. Это грозит жалобой соседа в жилинспекцию, ее предписанием и решением о приведении помещения в первоначальный вид», — объяснил Зубов.

Чтобы привести помещение в первоначальный вид, нужно будет прилично потратиться. Кроме того, если предписания жилинспекции не будут выполнены, то по решению суда квартиру могут продать с торгов. Такие случаи тоже были, хоть эта мера и считается крайней.

Что можно, а что нельзя

Перед тем как решиться на такой ответственный шаг, нужно разобраться, что можно убирать, а что — категорически нельзя.

«Нельзя сносить несущие конструкции без заключения авторов проекта дома, а также стены, бетонные колонны, пилоны как таковые, нельзя грубо нарушать зонирования, менять фасад. Если имеется перепланировка, любое изменение конфигурации помещения, даже самое незначительное — например, сломали перегородку в стареньком доме между ванной комнатой и уборной, объединив их между собой. Казалось бы, перегородка 10 сантиметров, гипсокартон ничего не стоит, а техник БТИ вышел и нарисовал вам красной краской линию, что перегородка отсутствует или нет. Это уже перепланировка», — объяснил он.

По мнению Зубова, важно отделять простую перепланировку от сложной.

«Давайте все-таки будем объективными и будем отделять сложную перепланировку от простой, которую можно согласовать эскизным решением, нарисовать в плане перегородку и указать, что она демонтирована. Жилинспекция подпишет акт о завершенном переустройстве при принятии этого эскиза до перепланировки», — пояснил гендиректор.

Перепланировка перепланировке рознь Михаил Зубов.

В частности, объединение двух-трех квартир между собой с устройством проемов и усилением металлических конструкций в несущих стенах — это более серьезный проект, решения которого необходимо согласовывать, отметил эксперт.

Но что будет, если инспекция вдруг нагрянет и по факту уже увидит, что стены нет? Все просто — штраф и согласование.

«Ждет предписание жилинспекции, для физических лиц штраф — две тысячи рублей. Абсолютно рабочий штраф. Оплачиваются две тысячи, и мы идем на согласование перепланировки уже по ранее выполненному сценарию», — рассказал специалист.

Он отметил, что существует два варианта. Первый — человек только хочет сделать перепланировку и следует по распоряжению жилинспекции. Второй — перепланировка уже выполнена, ее зафиксировали, после она согласовывается как ранее выполненная.

«Но здесь уже будет административный штраф в размере двух тысяч рублей. Если это коммерческое помещение (мы говорим про первые этажи в многоквартирных домах), тут он может достигать 50 тысяч рублей для юридического лица», — объяснил собеседник «360».

Когда могут заставить все восстановить

Не исключено, что после содеянного владельца квартиры могут заставить восстановить перегородку и сделать все как было.

«Всегда есть несколько вариантов. Жилинспекция смотрит объективно на эти решения. В предписании указано привести в первоначальный вид либо согласовать в установленном законом порядке. В Москве данный закон — постановление правительства № 506, которое регламентирует деятельность в рамках перепланировки. Сделали перепланировку, после необходимо ее узаконить, обратиться в профильную организацию, они окажут уже услугу по ее согласованию и узакониванию», — описал действия специалист.