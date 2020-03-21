Люди остаются без работы, а улицы пустуют. Как пандемия коронавируса изменила жизнь турков

«Жизнь поменялась»

Рассказывает Камилла, Стамбул

Закрыты все общественные заведения. Ограничены часы работы торговых центров и магазинов продуктов. Все учебные заведения ушли на карантин на три недели. В магазинах, на каждой остановке есть антисептики.

Паники особой нет, потому что на улице просто людей нет. Их не видно. Если раньше в метробус (скоростной автобус — прим. «360») сложно было войти в принципе, то есть мест вообще не было, то сейчас там максимум пятнадцать человек едет. Мама рассказывает, что она утром и вечером в метробусе едет сидя. Это очень необычно.

Переживают те мои друзья, которые работают в сфере развлечений. Все они остались без работы. Упадок туризма. Никто никуда не летает.

Закончились все макароны, крупы. На полках нет туалетной бумаги. Не знаю, почему все решили ее покупать. Антисептики сначала разобрали, но они уже снова появились в продаже Камилла жительница Стамбула.

Все сидим дома. У братишки дистанционное обучение. Он каждый день с восьми утра и до часу дня сидит за компьютером на онлайн-уроках. Я лично начну работать удаленно на следующей неделе. Даже если захочешь куда-то пойти, не сможешь, потому что все закрыто. Жизнь поменялась.

#сидидома

Рассказывает Ильхам, Стамбул

Всех по мере возможности переводят на удаленную работу. Ощущение, что я один в офис хожу… ну еще небольшое количество людей, и все. А так — все на карантине. Многие добровольно на него ушли.

На улице почти никого нет, причем даже в тех местах, где традиционно много народу. А все, кто изредка появляется, либо в масках, либо в перчатках, постоянно с влажными салфетками, все протирают. Даже на смартфоне там, где обычно находится значок оператора, высвечивается хештег «сиди дома».

Общественный транспорт дезинфицируют. Вообще, власти принимают все меры для обработки города. Правда, маски стали очень дорогими. Выросла и цена на антисептики — в шесть-восемь раз. Такая обстановочка.

Правительство? Там многое происходит. Профсоюзы, например, стали требовать повышения пенсий на фоне коронавируса Ильхам житель Стамбула.

Лень закупаться

Рассказывает Айгуль, Стамбул

Последнюю неделю практически не выхожу на улицу, поэтому не знаю, что там творится. Но с каждым днем растет количество зараженных вирусом. Конечно, это панику создает. Однако есть и те, кто все же гуляет по городу.

После того, как объявили о первом случае заражения коронавирусом, СМИ передали, что количество машин на улицах возросло. То есть те, у кого были автомобили, но они раньше ездили на работу на общественном транспорте, стали ездить на машинах.

По передвижению пока никаких ограничений нет. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Температуру пока на входах в помещение не меряют. Пока я ничего такого не слышала.

Я пока продуктами не закупалась. Наверное, просто лень было. От вируса никак не защищаюсь. Просто по минимуму выхожу на улицу, стараюсь избегать общественные места и просто слежу за гигиеной рук и тела Айгуль жительница Стамбула.

Все боятся неизвестности, многие компании отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Это тоже сказалось на жизни. Наша компания отправила 70% работников в неоплачиваемый отпуск. Из отдела в строю пока только два человека, включая меня. Боюсь, что и меня скоро отправят. Кого-то вообще уволили. В сфере туризма все вообще плохо. Думаю, может и наша компания по итогу банкротом станет. Сложная ситуация.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса 2019-nCoV пандемией. За минувшие сутки общее число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 241 тысячу. При этом более десяти тысяч человек умерли.

В России, по последним данным, заразились 199 человек. Из них девять уже выписали из больницы.