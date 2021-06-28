Семьям с детьми в июле дадут больше выплат. Но цены на коммуналку подрастут, а все пособия переведут на «Мир»

Будущие мамы и одинокие родители начнут получать новые пособия, тарифы на услуги ЖКХ вырастут, в зарубежных гаджетах появится российский поисковик, пенсии начнут начислять по новым правилам. Эти и другие изменения в жизни россиян наступят 1 июля 2021 года.

Новые пособия

С 1 июля начнется прием заявлений на получение пособий от беременных женщин в сложной финансовой ситуации и от одиноких родителей детей в возрасте от восьми до 17 лет. Размер выплат для будущих мам составит половину прожиточного минимума для взрослого человека, для одиноких родителей — половину прожиточного минимума для ребенка.

Рассчитывать на пособие смогут женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. Деньги они получат при условии, если доход на одного человека в их семье не превышает прожиточного минимума. Средства начнут поступать на счет начиная с месяца постановки на учет, включая полный месяц, когда родится ребенок.

Одинокие родители с детьми получат пособие, если весь доход семьи меньше прожиточного минимума. Выплата назначается на каждого ребенка от восьми до 17 лет. Подать заявление также могут одинокие опекуны, которые полностью содержат детей-сирот.

При назначении пособия проведут оценку нуждаемости. К примеру, если у семьи есть квартира, машина и дача, но при этом доходы минимальные, то пособие назначат. А если на балансе находится несколько квартир и дорогие иномарки, то заявитель получит отказ.

Это пособие нужно продлевать каждый год. Подать заявление можно онлайн через сайт госуслуг или лично в территориальных отделениях Пенсионного фонда.

Рост тарифов ЖКХ

Начиная со второго полугодия россияне начнут больше платить за коммунальные услуги. Платежки с повышенными суммами придут потребителям в августе. Индексация тарифов проводится ежегодно.

Самое большое повышение стоимости коммунальных услуг коснется жителей Чеченской Республики — 6,5%, Нижегородской области — 6,4% и Севастополя — 6,2%. Меньше всего вырастут тарифы в Мурманской области — 3,2%. В Москве услуги ЖКХ подорожают на 4,6%, в Московской области — на 3,6%. В Санкт-Петербурге стоимость услуг ЖКХ вырастет на 3,5%.

Индексация тарифов ЖКХ по всей стране проводится по принципу «инфляция минус». То есть средняя цена коммунальных услуг не может быть выше, чем инфляция. В этом году среднее увеличение выплат составит 3,1%.

Пенсии и соцвыплаты переведут на «Мир»

Российские банки с 1 июля начнут переводить пенсии и социальные выплаты, включая материнский капитал, только на карты «Мир». Эта норма коснется тех, кто получал деньги на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro).

Пенсионеры и получатели пособий, которые не желают оформить банковскую карту, смогут по-прежнему получать выплаты наличными или на банковский счет, к которому не привязана никакая карта.

Для проживающих за границей порядок не изменится. Начисления им поступят по старой схеме.

Постепенный переход выплат из бюджета на национальную платежную систему начался в России еще в 2017 году. Его завершение откладывали три раза.

Для оформления карты «Мир» нужно обратиться в банк, через который идут выплаты. Реквизиты карты необходимо отправить в Пенсионный фонд через «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте ПФР.

Если получатель не оформит карту «Мир» до 1 июля, то банк перечислит выплату на счет, не привязанный к карте. Если нет и счета, то банк направит уведомление с просьбой в течение 10 дней явиться за получением денег или предоставить реквизиты счета с привязкой к «Миру». Если этого не сделать в срок, то деньги вернут в Пенсионный фонд, о чем также сообщат получателю.

Льготная ипотека

Взять семейную ипотеку под 6% годовых с июля смогут семьи, у которых родился хотя бы один ребенок с 2018 года. Максимальная сумма кредита останется неизменной: 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и по шесть миллионов рублей для остальных регионов. Этой программой можно воспользоваться для снижения ставки по ранее взятому кредиту.

Практически одновременно с этим изменятся условия программы льготной ипотеки на квартиры в новостройках. С 2 июля максимальная ставка кредита вырастет до 7% годовых. При этом для всех регионов предельная сумма кредита снизится до трех миллионов рублей. Действие программы продлили на один год.

Диспансеризация для переболевших ковидом

Переболевшие коронавирусной инфекцией россияне смогут бесплатно пройти углубленную диспансеризацию. Первыми на нее начнут приглашать тех, кто перенес заболевание в тяжелой и средней форме.

Обследование проведут в два этапа. Сначала у пациента возьмут кровь для общего и биохимического анализа, проверят насыщение крови кислородом, проверят дыхание, сделают рентген грудной клетки и проверят пациента на риск тромбообразования.

При выявлении признаков развития хронических образований пациента могут отправить на томографию легких и допплеровское исследование сосудов.

Узнать, где можно пройти диспансеризацию, россияне могут на портале госуслуг или на сайтах региональных органов здравоохранения.

Также с 1 июля возобновится программа плановой диспансеризации. Россияне в возрасте до 40 лет могут проходить ее один раз в три года. Для граждан старше 40 лет она доступна ежегодно.

Российское ПО в гаджетах

Покупатели смартфонов и планшетов с 1 июля при первой активации смогут выбрать российский поисковик среди других предлагаемых систем.

В январе правительство утвердило список отечественного программного обеспечения, которое должно быть предустановлено на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры, произведенные с 1 апреля 2021 года.

При этом пользователи смогут самостоятельно решать, сохранять российские приложения или нет. С 1 июля за продажу техники без предустановленного отечественного программного обеспечения продавцов начнут штрафовать.

Ужесточение выдачи кредитов

Получить потребительские кредиты россиянам с 1 июля станет сложнее. Банки начнут отказывать тем, у кого уже есть высокая долговая нагрузка.



Это связано с приказом Центрального банка России, который повысил коэффициенты риска по объемам достаточности капиталов кредитных учреждений.

На такой шаг регулятор пошел из-за того, что заемщики набрали большое количество кредитов, превышающих рост их доходов. Решение Центробанка направлено на то, чтобы сократить выдачу рискованных займов.

Изменения для водителей

Ввезенные из-за границы подержанные автомобили будут проходить технический осмотр в специальных лабораториях начиная с 1 июля. Это же касается автомобилей, в конструкцию которых внесли изменения. Раньше владельцам транспортных средств достаточно было отправить фотографии своей машины.

Кроме того, с 1 июля Федеральная налоговая служба не станет проводить перерасчет транспортного налога, если сумма окажется больше той, что владелец платил раньше.

Это означает, что если автовладелец платил транспортный налог вовремя, пени ему не начисляли, то сумма, которую он заплатит в этом году, останется такой же, как и в прошлом.

Благоустройство пляжей

Владельцы пляжей с 1 июля должны регулярно проводить очистку дна водоема от растений, коряг и других предметов, которыми могут пораниться купающиеся.

Кроме того, в местах отдыха должны появиться информационные стенды, где указаны информация о времени работы пляжа, данные управляющей компании, прогноз погоды, схема пляжа и номера телефонов аварийно-спасательных служб, скорой помощи и полиции.

Цены на сигареты

Курильщики не смогут купить табачные изделия в российских магазинах дешевле 107,78 рубля. Это связано с повышением единой минимальной розничной цены. Ее повысили еще в апреле в связи с увеличением акциза. Продавцам разрешили распродать остатки товаров по старым ценам.

Также с 1 июля из продажи уберут немаркированные сигары и табак для кальянов. Таким образом идет борьба с нелегальной продукцией.