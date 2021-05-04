Изменения в системе образования Подмосковья: от мини-садов до «фабрик знаний»

Пандемия повлияла на многие привычные сферы жизни, в том числе на образование. Но Московская область сохранила ведущие позиции в мировых рейтингах, а также ввела новые решения для комфорта детей и их родителей. Подробнее о том, что происходит в системе образования после острой фазы пандемии, рассказывает «360».

Детские сады

Ежегодно в систему образования вливаются 60 тысяч детей. Из них 20 тысяч идут в детские сады. Это очень большая нагрузка, поэтому в стране появляются очереди в детские сады. Ждать, пока построят и откроют новый садик, не всегда удобно: дети растут быстро, и к тому моменту необходимость в дошкольном учреждении может отпасть.

В Подмосковье нашли решение этой проблемы. Во время ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе работают мини-сады.

Главное отличие таких садов от обычных заключается в расположении: для мини-садов не нужна большая территория, их можно сделать на первых этажах жилых или нежилых зданий. Особой популярностью они будут пользоваться в больших ЖК — чтобы передать ребенка воспитателю, достаточно спуститься на лифте.

Стандарт оформления мини-сада не отличается от обычного: в нем есть игровые, спальные места и другие комнаты. Своей кухни в мини-садах нет, но еду для воспитанников привозят строго по расписанию.

Источник фото: телеканал «360»

«До конца года на территориях наших муниципалитетов 27 таких садов и три тысячи мест создадим. Чаще всего они расположены на первых этажах. Стараемся делать их красивыми, светлыми и уютными», — отметил Андрей Воробьев.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что региону нужны мини-сады: они помогут решить «очень-очень большую проблему». Сейчас многие мамы не могут выйти на работу, потому что их детям не хватило мест в детских садах.

«Наши дети — наше будущее. Это, безусловно, школы, детские сады, это решение проблем с трудоустройством родителей», — отметила она.

Школы

Однако в школы ежегодно приходят в два раза больше учеников — 40 тысяч. Власти региона уделяют пристальное внимание строительству новых образовательных учреждений, работы не прекращали даже во время пандемии. Коронавирус заставил перераспределить бюджет и направить большие суммы на здравоохранение и социальную поддержку жителей. Несмотря на это, в 2020 году в Московской области построили 32 новых школы, а в этом году построят еще 33.

Источник фото: телеканал «360»

В новых, современных зданиях внимание уделяют не столько форме, сколько содержанию. Уровень образования Подмосковья сохраняет высокое мировое признание: в международных системах оценки PIRLS и TIMSS регион близок к топ-5.

«У нас традиционно высокие показатели в сфере образования. Спасибо за это нашим учителям. В мировых рейтингах Московская область на шестом месте», — сказал губернатор.

«Фабрики знаний»

Во время обращения Андрей Воробьев напомнил, что несколько лет назад в регионе ввели рейтинг. Он поделил все подмосковные школы на три зоны — зеленую, желтую и красную. С его помощью оценивают материально-техническую базу учебных заведений, их профильность, количество олимпиадников и результаты ЕГЭ.

После появления рейтинга в красную зону попали порядка 317 подмосковных школ, однако к 2020 году их число сократилось до 40. Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году останется всего 20 таких школ — остальные смогут перейти в оранжевую или зеленую зону.

Кроме того, для каждого городского округа постепенно создадут свой флагманский образовательный центр. Они, по сути, станут «фабриками знаний».

«Мы видим, что там, где появляется школа-флагман, где директора могут обмениваться опытом, учителя — перенимать навыки, результаты выглядят у учеников хорошо, заметно лучше. В каждом городе появляется школа-лидер, школа-флагман», — отметил губернатор.

Он напомнил, что сейчас в Подмосковье уже есть такие образовательные учреждения, в их числе физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Такие школы станут своеобразными образовательным центрами. В них учителя могут обмениваться наработками, а ученики — достижениями.

Такие школы помогут другим образовательным учреждениям выйти из красной зоны.

«Важно, чтобы опытные учителя могли делиться своими наработками с теми, кто только начинает свой педагогический путь. И если таким местом станут заявленные школы-флагманы, это поможет каким-то школам подняться на более высокий уровень, а каким-то — выйти из красной зоны», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Современные кружки на базе школы

Независимо от того, является школа флагманской или нет, в следующем году учеников ждет нововведение. Для них появятся современные кружки, на которых дети смогут узнать, что такое предпринимательство и программирование.

«Мы все хотим, чтобы школа готовила ребенка к реальной жизни. С сентября задача — все внеурочные занятия стараться вести по-новому. На информатике будут учить scratch-программированию», — отметил глава региона.

Чтобы дети получали качественные знания во время внеклассных занятий, в школы пригласят лучших репетиторов с большим рейтингом на популярных платформах.

В школе должно быть интересно — и во время уроков, и после. Для этого мы должны привлекать на работу в кружки лучших — тех, кто разговаривает на одном языке с детьми Андрей Воробьев.

Учебные центры

В 2019 году в Одинцове начали строительство центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Сейчас туда приезжают сотни старшеклассников из Москвы и Подмосковья, которые интересуются военной тематикой. Обучение в «Авангарде» построено на синтезе виртуальной реальности и традиционных подходов.

Ребят учат управлять тяжелой техникой, моделировать условия боя с помощью VR-технологий, конструировать и программировать роботов. В центре есть симуляторы прыжка с парашютом, спортивный комплекс, скалодром, интерактивный тир и многое другое.

Пока в «Авангард» могут попасть только мальчики от 15 лет, однако проект будет расширяться.

«Есть планы по расширению этого проекта. Пока в год через него, через эту систему патриотического воспитания проходят порядка 15 тысяч ребят. Но еще хотят девчонки, еще хотят те, кто младше 15 лет, — 13- и 14-летние», — отметил Андрей Воробьев.