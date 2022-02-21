Владельцам недвижимости упростят жизнь, но добавят штрафы. Важные изменения в жизни россиян с 1 марта

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать ряд новых законов. Они коснутся недвижимости, строительства, сельского хозяйства и автомобилистов. Также новые правила помогут оградить россиян от мошенников под видом благотворителей и обеспечат жителям Подмосковья возможность провести газ и получить выплаты в счет маткапитала. Самые важные изменения — в подборке «360».

Льготы для жителей Подмосковья

С 1 марта операторам единой службы 112 Московской области повысят зарплаты на семь тысяч рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что они не только несут огромную ответственность, но и испытывают очень заметную нагрузку, а их работа очень важна для всех.

В марте жители Московской области смогут оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала. Для этого жителям следует выбрать нужный пакет оборудования с установкой, за который будет внесена оплата. Сделать это можно будет, подав заявление на областном портале госуслуг. При этом газ бесплатно проведут до границ участка при условии, что дом официально зарегистрирован, а в населенном пункте уже есть магистральная труба.

Также многодетные семьи Подмосковья могут оформить выплаты за счет регионального материнского капитала. Семьи, у которых четверо и более детей или же до 2023 года родится третий ребенок, смогут раз в году получать сумму, не превышающую 50 тысяч рублей.

Новые законы о недвижимости

Временные участки отменяются

С 1 марта 2022 года с государственного кадастрового учета снимут временные земельные участки. Речь идет о тех землевладениях, которые были образованы и поставлены на учет с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, однако права на них до сих пор не зарегистрированы.

Напомним, что в 2022 году впервые во всех субъектах России одновременно пройдет массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков независимо от категории. Подобная процедура может не только увеличить кадастровую стоимость участков, но и повысить размер налогов, отмечал РБК.

Фермерам разрешат строить дома на своей земле

С марта на землях сельскохозяйственного назначения можно будет строить индивидуальные жилые дома. Однако постройки должны непременно служить нуждам сельского хозяйства. Раньше фермеры не могли жить на своей земле, если она находилась за пределами населенного пункта.

Таунхаусы станет проще регистрировать

Также вступит в силу закон с четким пояснением понятий «таунхаус» и «дом блокированной застройки». В Градостроительном кодексе появится норма, что дом блокированной постройки — это жилое здание, у которого одна или несколько стен общие со стоящими рядом домами. А россиянам упростят оформление таунхаусов в собственность.

Жильцы обязаны сообщать о проблемах дома

Весной также изменятся правила пользования жилыми помещениями. Теперь россияне, которые живут в государственных квартирах по договорам социального найма, обязаны немедленно сообщать о неисправностях жилого помещения, сантехники или другого оборудования.

Сельское хозяйство

Продукция с ГМО под запретом

Вступит в силу и закон «О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Документ запрещает применять клонирование и методы генной инженерии, а также ионизирующее излучение, генно-инженерно-модифицированные и трансгенные организмы. Товары, которые прошли добровольную сертификацию, будут отмечаться специальной маркировкой.

Новые штрафы

Балконы нельзя делать кладовками и остеклять

Новые правила пользования жилыми помещениями вступят в силу 1 марта 2022 года. Россиянам запретят хранить на балконах взрывоопасные и горючие материалы, тяжелую мебель, бытовую технику, а также ставить на пол кондиционеры. Самовольное остекление балкона или лоджии тоже будет запрещено. Нарушителей ждут штрафы и демонтаж.

Без ТО ездить нельзя

С 1 марта 2022 года россияне будут платить штрафы за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра. Эта норма будет применяться к владельцам тех автомобилей, для которых ТО обязателен. Как правило, это относится к такси или служебным машинам старше четырех лет, а также с изменениями в конструкции.

Незаконная благотворительность

Вступят в действие штрафы за незаконную установку ящиков для пожертвований. Такие конструкции будут расцениваться как мелкое хищение. Физическим лицам может грозить штраф от трех тысяч рублей до пятикратной стоимости похищенных с помощью такого ящика средств либо арест на 10–15 суток, а также привлечение к обязательным работам на срок до 120 часов. Для юридических лиц штрафы составят от 20 до 50 тысяч.