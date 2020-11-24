Оформить больничные и билеты на поезд станет проще. Главные изменения с 1 декабря

В декабре вступит в силу несколько законодательных новинок, затрагивающих основные сферы жизни россиян. Больничные уже не будут прежними, льготники смогут по-другому оформлять билеты на поезд, а также произойдут налоговые изменения.

Больничные

С 14 декабря в силу вступят новые правила оформления больничных листов. Россияне смогут брать один электронный лист нетрудоспособности, даже если они работают в нескольких организациях. Нужно будет сообщить работодателю только номер больничного. Также появится возможность продлевать электронный лист бумажным и наоборот.

Еще одно нововведение связано с больничными по уходу за детьми. На всех потребуется всего один лист, на каждого нужно будет указать только код причины нетрудоспособности.

Некоторые изменения внесли в связи с угрозой распространения коронавируса. В случае карантина или угрозы инфицирования россияне, попавшие под ограничения, получат листок нетрудоспособности на весь период изоляции или отстранения от работы. Кроме того, если на карантин закроют детский сад, то родители детей до семи лет смогут получить больничный по уходу за ними.

При этом с 2022 года все больничные и пособия по материнству будут оформляться автоматически.

Налоговые изменения

В России 20 декабря появится Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. В этот список попадут компании и индивидуальные предприниматели, которые получают поддержку от государства: субсидии, льготы по государственным закупкам, налоговые каникулы и так далее. Списки начали формировать еще 1 октября 2020 года, а первый этап завершился 5 ноября. Тогда составляли перечни федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних компаний.

С 1 декабря заработает новая форма согласия на информирование о задолженности по налогам, штрафам и пеням: по SMS или электронной почте. Чтобы выбрать способ получения данных, нужно с 1 декабря заполнить специальную форму согласия. Документ можно направить как через кабинет налогоплательщика, так и заказным письмом.

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Соцвыплаты на «Мир»

До конца декабря все получатели социальных выплат перейдут на карты «Мир». Из-за пандемии срок окончательного перехода передвигали — сначала до 1 октября, а потом до конца декабря.

Требование оформить «Мир» касается только россиян, которые получают пенсии или другие выплаты на счета банковских карт. Для остальных жителей страны, если они получают деньги через отделения почты или на вклады, ничего не изменится.

Изменения у кредитных организаций

Первого декабря вступит в силу закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать клиентам займы под процентную ставку более 1% в день или 365% в год. Кроме того, максимальная сумма долга не должна превышать первоначальный заем на 200%.

Подобным организациям во время пандемии стало сложнее и дороже искать клиентов. Чем сильнее наступает кризис, тем больше шансов, что многие компании закроются.

Центробанк решил продлить до 31 декабря часть мер поддержки россиян, которые столкнулись с сокращением доходов и (или) заразились коронавирусной инфекцией. Банк России порекомендовал банкам и микрофинансовым организациям продолжить реструктурировать кредиты и займы, не назначать им пени и штрафы; не выселять должников из жилых помещений, которые взыскивают кредиторы; пересчитывать кредиты и займы, если человек хочет перевести иностранную валюту в рубли.

В России действует упрощенный порядок взыскания долгов. С 1 декабря трясти деньги с россиян будут только в случае, если долг превышает три тысячи рублей (ранее 1,5 тысячи). Причиной для этих изменений считается наличие ошибок в оформлении документов.

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Маркировка

С декабря расширится список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. В перечень попадут духи, шины, фотокамеры, некоторая одежда и постельное белье. Маркировка нужна, чтобы очистить рынок от контрафакта, а в ближайшие три года в России появится единая национальная система маркировки.

Перевозки

С начала следующего месяца упростят порядок оформления билетов на поезда и электрички для льготников. Приобрести билет можно на официальном сайте перевозчика, но при этом нужно идентифицировать себя через портал госуслуг. Таким образом, при оформлении билета оператор получит всю информацию о льготе через каналы электронного межведомственного взаимодействия.

При этом с 1 января могут повыситься цены, в том числе на железнодорожные билеты. Это не единственная сфера, где могут взлететь цены.

Поддержка

Россиянам с 1 декабря станет проще узнать обо всех льготах, услугах и выплатах, которые им доступны. На едином портале государственных и муниципальных услуг появится раздел, содержащий всю интересующую информацию. Причем для этих же целей запустят кол-центр, но случится это 1 июля.