Россиян пересчитают и начнут платить им больше. Главные изменения с 1 апреля

С 1 апреля жизнь россиян снова изменится. Например, нас ждет открытие границ еще шести стран, индексация социальных пенсий, отмена ковидных выплат и начало переписи населения. «360» собрал для вас самые интересные нововведения.

Отмена ковидных выплат

Через несколько дней жители России больше не смогут подать заявление на получение президентских выплат на детей в возрасте до восьми лет. Владимир Путин подписал указ об отмене еще в декабре.

Однако большинству россиян во время пандемии деньги были перечислены автоматически. Особенно тем, кто уже получал детские выплаты. Ранее можно было получить по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Кроме того, люди старше 65 лет тоже не смогут с начала месяца оформить себе больничный для соблюдения режима самоизоляции.

Еще с 1 апреля будет отменен временный порядок регистрации россиян в качестве безработных. Раньше люди могли обращаться для этого в службы занятости без посещения отделений. Однако не исключено, что эти правила будут продлены до 30 июля.

Новые сроки переписи населения

В труднодоступных регионах перепись населения начнется 1 апреля и закончится 20 декабря 2021 года. Но основной этап переписи пройдет с 23 августа по 30 сентября текущего года. Об этом сообщили в Минэкономразвития России.

Также ведомство предложило выделить дополнительные средства на перепись в размере 6,9 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

Помимо этого, Росстат должен будет обеспечить безопасность людей при проведении переписи на фоне пандемии коронавируса. Предлагается изготовить новый тираж печатной продукции с другими датами и продлить срок контрактов с переписчиками.

Индексация пенсий

Одно из важных нововведений, которое станет доступно с 1 апреля, — индексация социальных пенсий на 3,4%. В результате их средний размер составит 10 183 рубля. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек.

Мера коснется тех пенсионеров, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены пенсионерам с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Размер индексации будет рассчитан исходя из прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

Открытие границ еще с шестью странами

Пандемия постепенно идет на спад, и все больше стран становятся доступны для авиапутешествий. С 1 апреля россияне смогут посетить Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

Тем не менее посещать Германию с туристическими целями все еще нельзя. Единственная страна ЕС, впускающая туристов сейчас, — это Греция.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что для въезда в Германию необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Иначе нельзя будет даже сесть в самолет. Также необходимо заполнить цифровую форму на сайте www.einreiseanmeldung.de, чтобы проинформировать органы здравоохранения о своем прибытии. Но самое главное — россияне должны после приезда пройти 10-дневный карантин.

Сейчас в Германию могут летать люди с немецким гражданством, видом на жительство в стране или ЕС, рабочей или студенческой годовой визой или при экстренных медицинских обстоятельствах. С 1 апреля полеты будут осуществляться не на грузопассажирских рейсах, а на регулярных.

Через несколько дней российские туристы смогут отдыхать и на Кипре. Проходить специальный карантин для этого будет не нужно. Но сдать тест на коронавирус все же придется.

Сдача экзаменов на водительские права по-новому

С 1 апреля заучивание учебных маршрутов будет бесполезным, потому что заработают новые правила сдачи экзамена на водительские права. Например, будущим водителям легковушек, грузовиков и автобусов больше не придется сдавать «площадку». Полученные навыки будут оцениваться исключительно в условиях реального дорожного движения.

Тем не менее тех, кто планирует получать права на вождение мотоцикла, мопеда и квадроцикла, это новшество не коснется.

Помимо прочего, нововведение позволит сократить время на получение государственной услуги.