Планета, которой больше не будет. Изменения на Земле показали наглядно

У Google появился 3D-таймлапс о том, как Земля изменилась с 1984 года. В интерактивном формате показано, как таяли ледники, росли города, менялись леса и высыхали озера.

Google обновил сервис Timelapse — это функция, которая позволяет увидеть изменения Земли за последние десятилетия. Отсчет ведется с 1984 года. С помощью сервиса пользователи могут увидеть, как трансформировалась планета.

Чтобы создать таймлапс, в сервис добавили более 24 миллионов спутниковых снимков, полученных с 1984 по 2020 год.

Лед тронулся

По видео на YоuТubе-канале Gооglе Еаrth можно четко проследить изменения Земли почти за 40 лет. На примере самой восточной провинции Канады Ньюфаундленд и Лабрадор показали таяние ледников. В этом регионе есть национальный парк Гро-Морн, известный своими скалами, водопадами и фьордами в ледниковых долинах.

Северная часть острова и весь Лабрадор относятся к зоне Субарктики. В августе (самом теплом месяце) температуры там не превышают 15 градусов. Большая часть Лабрадора затянута тундрой и лесотундрой. Посмотрите, каким был регион в 1984 году и каким стал в 2020-м.

Свой масштаб потерял и другой морозный регион — ледник Колумбия на Аляске. Этот объект считается одним из наиболее быстродвижущихся ледников в мире.

Кусок Гренландии тоже растаял. Земля Мюлиуса-Эриксена потеряла большую часть своих льдов. Круглый год все фьорды региона были покрыты льдом. Вот как территория выглядит сейчас, хотя в 1984-м она вся была покрыта снегом и льдом.

Источник фото: YouTube / Google Earth

Специалисты напомнили, что уровень моря повышается каждый год на 3,6 миллиметра. Это кажется незначительным увеличением, однако из-за этого в 2050 году жизни 800 миллионов людей могут оказаться под угрозой. Речь о населении, которое живет возле моря.

Скудный лес

Почти за 40 лет изменились не только снежные территории, но и леса, отметили в Google Earth. Уже половина лесов мира исчезла из-за деятельности человека. Вот какой была территория апостольского викариата Нуфло-де-Чавеса в Боливии в 1984 году: весь регион был покрыт лесами.

Боливия была богата лесами, но спустя годы получила новые «драгоценности»: полезные ископаемые. В стране много олова и сурьмы. Элемент используют для производства диодов, батарей, стрелкового оружия, оболочки кабелей, спичек и лекарств.

Регион Ацимо-Андрефана на Мадагаскаре никогда сильно не отличался богатыми лесными ресурсами. Но именно на этом примере лучше всего можно понять масштаб исчезновения лесов. Ацимо-Андрефана — самый крупный из всех малагасийских регионов. Его площадь 66,2 тысячи километров. И некогда он был покрыт лесами. До 2020 года.

За почти 40 лет Землю застроили новыми городами, а население увеличилось на 2,3 миллиарда человек. Некогда Дубай был пустыней с населением 325 тысяч человек, говорится в видео на YouTube.

Всего за четыре десятка лет территория превратилась в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, где проводятся международные конференции, фестивали, выставки и так далее. Более того, этот город — крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. Именно в Дубае построено самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа, где расположен один из самых роскошных отелей в мире Бурдж аль-Араб.