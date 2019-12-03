Изменения климата могут привести к резкому увеличению числа преждевременных родов

Калифорнийские ученые подсчитали, что за последние годы в среднем родилось на две недели раньше срока на 25 тысяч детей больше, чем за период 1969–1988 годов. Суммарно американки не донашивали своих сыновей и дочерей 150 тысяч дней ежегодно.

Специалисты бьют тревогу и призывают серьезно отнестись к результатам их исследования. Пока не удалось определить, как связано повышение температуры воздуха с преждевременными родами.

«Весьма вероятно, что рождение раньше повлияет на развитие ребенка и будет иметь длительные последствия для взрослой жизни, но необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это», — заявил сотрудник Института окружающей среды и устойчивого развития Университета Калифорнии Алан Баррека.

У Баррека есть две теории. Первая гласит, что у женщин из-за жаркой погоды повышается уровень окситоцина — регулирующего процесс родов гормона. По второй теории жара вызывает стресс сердечно-сосудистый системы, и организм женщины стремится справиться с этой ситуацией.

Алан Баррека и его единомышленники исследовали 56 миллионов случаев рождения детей. Они проанализировали оценочные сдвиги в суточных коэффициентах рождаемости в нескольких округах Соединенных Штатов за последние 20 лет.

Обеспокоенность ученых вызвана данными об увеличении на 5% числа преждевременных родов в те дни, когда столбики термометров показывают больше 32,2 градуса по Цельсию.

Баррека отметил, что сейчас среднегодовая температура в США примерно на градус выше, чем в доиндустриальную эпоху, и ожидается ее рост. Из-за возможен рост количества родов раньше срока в ближайшие десятилетия. Если сейчас одна из двухсот женщин рожает преждевременно, то к концу века соотношение составит более 1:100.

«Это число может показаться небольшим, но это намного выше, чем риск попадания в ДТП», — отметил калифорнийский ученый.

Он добавил, что кондиционирование воздуха обеспечит матерям защиту в жаркие дни, но охлаждение таким способом весьма энергоемкое и доступно жителям не всех стран.

«Многие семьи испытают финансовые трудности, если им придется ставить дополнительные кондиционеры в период беременности женщины. Из-за денежных проблем появится стресс, который вреден и для матерей, и для их детей.

По мнению профессора акушерства в Королевском колледже Лондона Эндрю Шеннана, уже давно отмечалось, что экстремальные температуры провоцируют преждевременные роды, но определением природы этой связи никто не занимался.