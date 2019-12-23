Невидимую угрозу нашли в смартфонах Apple и Samsung. Но пока можно не беспокоиться

Юридическая фирма из США FeganScott подала в суд на компании Apple и Samsung в связи с тем, что их смартфоны превышают норму излучения, установленную Федеральным агентством по связи (FCC) в несколько раз. Авторы иска заявили, что производители гаджетов напрямую вредят своим клиентам. «360» пообщался с экспертом, который объяснил, что из себя представляет излучение от смартфонов и насколько оно опасно.

Опасность для жизни

Старший юрист фирмы FeganScott Бет Феган в беседе с изданием Gizchina рассказала, замеры излучения смартфонов проводили лаборатории аккредитованные FCC. Под проверку попали модели: iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone XR, а также Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10. Выяснилось, что в iPhone 8 установленные нормы излучения превысили лимит в пять раз, а в Samsung Galaxy S8 — в три раза.

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«Владельцы смартфонов по всей стране заслуживают того, чтобы знать, что уровни радиочастотного излучения от смартфонов при прикосновении к коже или при использовании близко к телу могут быть небезопасными», — отметила Феган. Она пояснила, что производители гаджетов говорили потребителям, что использование их товара безопасно, однако независимая экспертиза показала, что это не так.

В своем иске фирма заявила, что потребует от мировых корпораций оплачивать медицинские услуги, которые понадобятся владельцам смартфонов в будущем после вреда, которые они получат.

Влияние излучения

История об опасности излучения от смартфонов началась после того, как Всемирная организация изучения рака отнесла гаджеты к категории 2B, то есть потенциально канцерогенных.

Однако пугаться не стоит, это вовсе не означает, что использование смартфона станет причиной онкологического заболевания. Как пояснил «360» физик-ядерщик Роман Лаас, это говорит только о том, что пока нет никаких доказательств того, что смартфоны могут вызывать рак.

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«Если посмотреть с точки зрения влияния смартфона на биологические ткани человека, то это очень маленький и локальный нагрев от излучения волн. При этом ни одного убедительного исследования, которое бы показало влияние этих волн на здоровье или возникновение заболевания продемонстрировано не было», — рассказал он.

По словам эксперта, временами появляются некие исследования, но все они очень сомнительного качества, которые тут же опровергаются. При этом позиция смартфонов, как потенциально канцерогенных связана с тем, что ученые не могут дать 100% гарантии, что они безопасны. «Доказать отсутствие чего-то невозможно. Можно доказать только наличие», — пояснил Роман Лаас. В итоге на теме потенциальной канцерогенной опасности смартфонов начались спекуляции с обсуждениями различных мифов.

Нормы SAR

Роман Лаас рассказал, что излучение смартфонов рассчитывается по параметру SAR (Specific Absorption Rate) — это энергия, поглощенная на килограмм биологической массы. Он пояснил, что история с обвинениями в адрес Apple и Samsung может быть связана с тем, что некоторые аппараты этих фирм превысили установленные нормы.

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«Но опять же вопрос, кто установил эти нормы, и если они это сделали и мошенничали в измерениях и показаниях, то это просто вопрос бюрократии, а не вопрос физики или онкологии», — отметил он.

Между тем на сайте Федерального агентства по связи США (FCC) появилось свое исследование гаджетов по излучению. Каждый получил свой коэффициент SAR. Установленную в США норму в 1,6 Ватта на килограмм не превысил ни один из представленных смартфонов.

Максимальный показатель оказался у iPhone 7 — 1,14. Минимальный коэффициент SAR среди гаджетов Apple показал iPhone XS с результатом 0,047. У Samsung Galaxy S9 показатель SAR оказался 0,795.

В России свои стандарты измерения мощности излучения: ватты на квадратный сантиметр. Максимально допустимый показатель по СанПиНу составляет 10 микроВатт на квадратный сантиметр. Перевести SAR в эту величину можно только лабораторным путем.

Но даже по результатам исследования FCC можно сказать, что смартфоны никакой угрозы для здоровья пользователей не несут.