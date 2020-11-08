«Излучайте любовь и секс». Звезды массово поддержали Дзюбу после «слива» интимного видео

После «слива» интимного видео Артема Дзюбы в Сеть началась травля. А главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал футболиста на сборы в ноябре. Тем не менее спортсмен не остался один на один со своим стыдом: за него вступились многие знаменитости.

«Прекрасная здоровая сексуальность»

Телеведущая и певица Айза Долматова на личном опыте знает, какие эмоции сейчас переживает Дзюба. Несколько месяцев назад она случайно выложила снимок интимной части тела.

«Хочу поддержать Дзюбу и сказать, что нет ничего прекраснее здоровой сексуальности. Излучайте любовь и секс, мои дорогие взрослые подписчики», — написала она в Instagram.

Она посвятила Дзюбе еще один пост. Айза считает его отстранение от матчей самым несправедливым решением со стороны Черчесова. Спортсмен не нарушил ни одного закона, не выложил это видео сам. Известные люди не защищены от подобных ситуаций. А значит, представители командного вида спорта обязаны поддержать своего капитана, а не «топить его дальше вместе с тренером».

Где право на личную жизнь?

Светлана Лобода тоже недоумевает, что же такое происходит. Певица интересуется, почему выдающиеся спортсмены и артисты оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню.

«Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека!» — написала она в Instagram.

Постель — не футбольное поле

Пост поддержки подготовил телеведущий Андрей Малахов и сопроводил его хештегом #Дзюбалучший. Он сделал селфи — раздетым и разлегшимся в кровати.

«Постель — это не футбольное поле! Держись!» — написал Малахов.

Источник фото: Instagram

Новые стандарты этики?

Не осталась в стороне и телеведущая Ксения Собчак. Она помнила историю американского журналиста из The New Yorker, который после редколлегии в Zoom забыл отключить экран и начал удовлетворять себя. В итоге в СМИ пообещали провести редакционное расследование. Собчак думала, что «такой бред до нас не дойдет».

«Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаете, как „новые стандарты этики“ становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР?» — задалась вопросом Собчак.

Источник фото: Instagram

Певицу Татьяну Буланову, поклонницу ФК «Зенит», тоже задела главная новость дня. По ее мнению, футболист занимается, чем хочется. Дзюба никого не оскорбил, не ударил, не причинил насилия и вреда, сообщило издание «Подъем». Человек, сливший видео, по ее мнению, подонок.

Челлендж мощный

А лидер группы «Ленинград» отреагировал на происходящее стихотворением, впрочем, как и всегда. Вот что получилось: «Кто там *** на камеру полощет? // Дзюба, что ли? Это просто гранд. // Он случайно сделал челлендж мощный // Капитанам остальных команд!» Свое творение он опубликовал в Instagram.