Ижевский адвокат критиковал подзащитного, а потом ударил прокурора. Коллеги нашли объяснение странному поведению

Ижевский адвокат, которого недавно лишили полномочий, ударил женщину-прокурора в здании суда. За это ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Что известно, рассказывает «360».

29 июня 2020 года 34-летний адвокат Ленар Исмагилов ударил кулаком в лицо женщину-прокурора в здании ижевского суда. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к должностному лицу во время исполнения служебных обязанностей.

Сам Исмагилов утверждает, что не бил коллегу, тем не менее 30 июня он направил в Адвокатскую палату заявление о добровольном прекращении статуса адвоката.

«Плохая речь адвоката»

Ленар Исмагилов хорошо известен в России. В начале июня в социальных сетях разошлось видео «Плохая речь адвоката» — защитник неуверенно зачитывает с листа текст, в котором критикует своего подзащитного.

«Мало что хорошего можно сказать… Гарантировать я не могу, что он точно не будет скрываться. Мы с ним вчера познакомились, я не могу поклясться здоровьем, что он не будет скрываться от следствия и суда. <…> Видимо, человеку не на что было потратить 25 тысяч рублей, кроме как пистолет заказать. Видимо, ему ничего для счастья больше в жизни не нужно. Лучше бы в благотворительный фонд отдал, детям помог», — говорит он.

В какой-то момент адвокату начинает помогать голос из-за кадра, напоминая о том, что нужно просить домашний арест или подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

Некоторые источники называют причиной конфликта прокурора и адвоката именно этот ролик, но подтверждений этому пока нет. Прокурор с коллегами якобы начала насмехаться над Исмагиловым из-за указанного видео. При этом, по версии адвоката, одна из сотрудниц была автором записи.

Позже Исмагилов объяснил, что видеозапись была сделана два года назад, а его подзащитный получил минимальное наказание. Возбуждать дисциплинарное дело в отношении адвоката не стали, так как официальных жалоб на него не поступало, но в Совете палаты Удмуртии мужчину предупредили о недопустимости подобного поведения защитника на суде.

«Проблема психологического характера»

Президент Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов подтвердил, что на адвоката поступили жалобы из-за рукоприкладства и что сейчас мужчина больше не состоит в Адвокатском бюро.

«Две дамы, сотрудницы прокуратуры, действительно заявили, что пострадали от его действий. Был физический контакт, который они интерпретируют как нападение. Поведение Ленара Исмагилова с их слов было не вполне адекватным», — рассказал Талантов.

При этом Талантов охарактеризовал Исмагилова как хорошего адвоката, однако отметил, что экзамен тот сдавал несколько лет назад и за это время многое могло измениться. Конфликт с сотрудницами прокуратуры президент палаты списал на «проблемы психологического характера» у Исмагилова.

В разговоре с «360» Талантов отметил, что в университете Исмагилов был одним из лучших студентов, а за восемь лет работы в отношении него не было ни жалоб, ни нареканий. Он также подчеркнул, что появление записи с речью адвоката на заседании было «как минимум неэтичным и как максимум незаконным».

Ситуация нарастала. По моему мнению, в отношении него была агрессивная травля в Сети… То, что потом творилось в интернете в отношении него, это дестабилизировало его психологический статус, на мой взгляд Дмитрий Талантов президент Адвокатской палаты Удмуртии

Сам Исмагилов утверждает, что никого не бил, хотя конфликт действительно имел место и после заседания он вступил в словесную перепалку с прокурором.

В прокуратуре Индустриального района Ижевска сообщили «360», что проверка подтвердила, что адвокат применил насилие к гособвинителю при исполнении. Ведется предварительное расследование.

По данным Талантова, в отношении Исмагилова заведено уголовное дело. Но в том, что это было связано с профессиональной деятельностью адвоката, а не с личными отношениями с прокурорскими работниками, он сомневается. Тем не менее никаких заявлений с уверенностью сейчас о точных причинах сегодня делать нельзя.