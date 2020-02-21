Издевательства детей довели мальчика до мыслей о суициде. Помогли тысячи незнакомцев и знаменитости

Карликовость почти разрушила жизнь Квейдена. Из-за непропорционального тела он каждый день выслушивал оскорбления сверстников. Этот буллинг привел к тому, что девятилетний мальчик уже был готов покончить с собой. Избежать трагического исхода помогли пользователи соцсетей. К поддержке присоединились даже актер Хью Джекман и лига регби Австралии.

«Ударить в сердце»

Жительница Австралии Яррака Бейлс не смогла больше терпеть издевки одноклассников над своим сыном. В очередной раз, забирая мальчика с уроков, она увидела слезы на его глазах. Ребенок рыдал навзрыд в машине. Женщина записала его на видео о опубликовала в Facebook крик души от бессилия и отчаяния, что она не может помочь своему малышу.

«Это последствия издевательств! Я правда не знаю, что еще делать!» — написала она под роликом.

Источник фото: www.facebook.com/yarraka

За кадром Яррака говорила, что истерика девятилетнего мальчика произошла из-за буллинга. Она попросила взрослых воспитывать своих детей и призналась, что устала бороться с насмешками «каждый чертов день». В какой-то момент ребенок начинает говорить на видео о суициде и просит дать нож.

«Я хочу, чтобы кто-то меня убил», — заявляет он.

Иногда дети действительно бывают слишком жестоки. Причиной травли Квейдена стал дварфизм или карликовость. При этой болезни даже взрослые люди не вырастают больше 147 сантиметров. При этом пропорции тела сильно нарушаются.

Говоря о карликовости на ум сразу приходит популярный актер Питер Динклэйдж, который сыграл Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». У него одна из форм заболевания, поэтому рост всего 135 сантиметров. Но вряд ли кому-то в голову придет его дразнить. Американец добился потрясающих успехов в своей карьере, так что у маленького Квейдена есть все шансы. Благодаря видео его мамы мальчик уже стал весьма знаменитым.

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Начало новой жизни

Ролик появился в Сети 18 февраля и всего за пару дней набрал более 20 миллионов просмотров, свыше 330 тысяч репостов и кучу комментариев. Началось все с сообщений, где подписчики высказывали слова поддержки мальчику и его маме.

«Бедный мальчик Квейден разбивает мне сердце… нужно, чтобы взрослые и руководство пошли в школу и решили эту проблему. Это ужасно и так быть не должно. Посылаю мою любовь всем вам», — написала одна из пользовательниц под кадрами.

Затем отец двух детей Джаррод Уркхарт рассказал Daily Mail, что после «ужасного» видео он начал думать, как помочь ребенку. Он решил, что его сыновья, восьмилетний Купер и двухлетний Картер, могут стать друзьями по переписке с Квейденом.

«Они могли бы как-то помочь этому ребенку, чтобы он не навредил себе и не чувствовал себя одиноким», — сказал мужчина, который надеется, что Яррака примет его предложение.

Пост Ярраки начал разлетаться по соцсетям с молниеносной скоростью. Его начали замечать известные люди, которые не остались равнодушными. Комик Брэд Уильямс тоже страдает от карликовости, но выступает при этом перед широкой публикой. Он предложил начать сбор денег, чтобы отправить мальчика в Диснейленд.

«Меня тошнит от этой истории. Я пытался связаться с этой семьей. Если кто-то из моих австрийских фанатов знает эту семью. Пожалуйста, скажите этому замечательному мальчику, что у него есть я и армия друзей по всему миру, которые поддерживают его», — написал он в Twitter.

Затем он сообщил, что создал сбор средств и призвал людей присоединится. К 21 февраля на сайте собралось более 240 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей). Изначально Уильямс собирался купить на эти деньги билеты и оплатить семье проживание. Затем он рассказал, что авиакомпания Fiji Airways предоставила бесплатный перелет. Сумму, которая останется, комик отдаст в организации, борющиеся с буллингом.

Не остался в стороне и австралийский актер Хью Джекман известный по роли Росомахи в «Людях Икс». Он записал видеообращение, где заверил мальчика, что тот сильнее, чем думает.

«Несмотря ни на что, я твой друг. Давайте будем относиться к друг другу добрее. Буллинг — не нормально. Точка. Жизнь и так достаточно тяжелая штука. Давайте просто запомним, что каждый человек сражается в своей битве. Давайте просто будем добрее», — сказал он.

Затем к семье Бейлс обратились спортсмены Национальной австралийской лиги регби. Они собрались полным составом и сделали видео. Парни пригласили ребенка вывести их на поле 22 февраля.

«Привет, Квейден… Просто хотел пожелать тебе всего наилучшего, брат, мы знаем, что сейчас у тебя тяжелые времена, но парни здесь <…> Мы хотим, чтобы ты был рядом, мы хотим, чтобы ты провел нас на выходных. Это будет значить для нас больше, чем для тебя, приятель», — сказал один из спортсменов.

Вся эта история развернулась всего за несколько дней, но жизнь девятилетнего мальчика уже обрела другие краски. У семьи берут интервью журналисты, приглашают на программы и различные мероприятия.