Петербуржец издевался над темнокожей девушкой в автобусе и попался полиции. Вот что о нем известно

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в автобусе оскорблял темнокожую девушку за ее цвет кожи. Как выяснили СМИ, хама трижды судили — за избиение полицейского, продавщицы и попытку изнасилования.

Правоохранительные органы задержали петербуржца, который накинулся с оскорблениями на темнокожую девушку в автобусе. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Пострадавшая — 28-летняя модель и блогер Стелла Казийаке, которую родители в годовалом возрасте привезли из Руанды в Санкт-Петербург, спасаясь от геноцида, писал сайт smotrim.ru.

Мужчина назвал ее «обезьяной» и «чунга-чангой». Она попыталась отсесть от обидчика, но тот преследовал ее по всему автобусу и оскорблял.

Буйным пассажиром оказался 33-летний петербуржец. Он начал фотографировать девушку без разрешения и якобы хотел отправить это фото своей жене. Сначала Стелла не реагировала на мужчину, но потом стала снимать его на видео.

«Я молчала, старалась не реагировать, потом просто пересела вперед, он подошел ко мне, подсел и начал фоткать без спроса. Я сказала: „Не надо, хватит“. Он еще сел, не выпускал меня. Мне не понравилось, что вплотную сел», — рассказала она.

Мужчина продолжил оскорблять девушку и сел рядом с ней, чтобы не дать ей выйти. За нее попытался вступиться молодой парень.

Сначала Казийаке не хотела писать заявление на Устюжанина, но когда случай распространился в соцсетях, то поменяла свое мнение. Она узнала о его прошлом и поняла, что он может быть опасен для общества.

Что известно про обидчика

Задержанный — 33-летний житель Петроградского района. Сайт НТВ выяснил, что петербуржец был трижды судим — за попытку изнасилования, ограбление магазина и избиение сотрудника милиции в 2008 году. В досье на него содержалась такая характеристика: «личность низких моральных принципов».

В 2008 году его отправили в тюрьму после того, как он избил милиционера. Мужчина также избил продавщицу в продуктовом магазине и похитил у нее драгоценные украшения. Полицейским он заявил, что своровал их не для себя, а для невесты.

В последний раз он отсидел в тюрьме за попытку изнасилования. На своих фото в соцсетях петербуржец гордо позирует в тюремной одежде.

Теперь мужчине может грозить административный арест до 15 суток или общественные работы за разжигание межнациональной розни.