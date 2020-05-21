Издателя «Флирта» снова задержали за сутенерство. Модель «бизнеса» почти не изменилась

Полиция Москвы и Подмосковья провела операцию по поимке подозреваемых в организации проституции. Попались восемь человек, одним из которых оказался бывший издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев. Такое с ним происходит не в первый раз.

Сотрудники СОБРа в рамках уголовного дела по статье об организации занятия проституцией задержали в центре Москвы восемь человек: шестерых женщин и двоих мужчин. Среди них был Дмитрий Зяблицев — издатель журнала «Флирт», который позиционировался как рекламно-информационный, а оказался эротическим.

Зяблицев и его знакомый были руководителями, а женщины занимались обработкой заказов. Помимо издателя «Флирта», задержали Филиппа С., Викторию С., Наталию Е., Наталью С., Ирину Д., Елену Д., Анжелику А. Все перечисленные девушки являются уроженками Украины, а три из них вообще из одного города в Луганской области.

Полиция считает, что Зяблицев с приятелем в 2019 году создали интим-бизнес в интернете, а женщины-диспетчеры принимали заказы, общались с клиентами, размещали рекламу секс-услуг, которые проститутки предоставляли в съемных квартирах. Арендованное жилье располагалось в Москве и было самым обычным — в том числе пятиэтажка на улице Федора Полетаева, а также многоэтажки на улицах Краснодарской и Поречной.

Зяблицев, как считают правоохранители, получал деньги не только от работы собственных диспетчеров, но и от администраторов притонов и девушек, оказывающих секс-услуги. Всего организаторы заработали более 47 миллионов рублей.

Выйти на Зяблицева и его команду удалось в феврале. Тогда полицейские отследили разговор диспетчера с клиентом. Точно так же, как и пять лет назад.

Пока всех пойманных отпустили под подписку о невыезде.

Снова в деле

С 2012 года журнал «Флирт» можно было увидеть чуть ли не на каждой московской улице: его клали под дворники машин и в почтовые ящики, а темнокожие гости столицы раздавали издание прохожим. В каждом номере можно было найти фото девушек, информацию о них (возраст, доступные услуги и номера телефонов).

Заявленный тираж «Флирта» приближался к 500 тысячам экземпляров, а каждый выпуск журнала с рекламой сексуальных услуг, по словам одного из офицеров МВД, приносил Дмитрию Зяблицеву и его жене Станиславе Казаковой (была главным редактором «Флирта») около пяти миллионов рублей. Выходило как минимум шесть номеров в месяц.

В 2013 году журналом заинтересовался Роскомнадзор и начал проверки. Тогда же начали появляться клоны «Флирта» с измененными названиями: «Флиртим», «Флирт мини», «Флирт и знакомства», «Флирт, романтика и любовь». В том же году к проверкам подключилось МВД, проанализировав деятельность двух клонов — «New! Флирт и знакомства» и «Флирт в большом городе». Но никаких оснований для возбуждения уголовного дела полицейские не нашли.

Версию «Флирт в большом городе» закрыли в 2013 году из-за ошибки при регистрации. Журнал официально числился информационным агентством, а на самом деле был эротическим изданием. Параллельно с этим полиция проверила издание на предмет организации занятия проституцией, но тогда никаких зацепок не было.

Спустя два года, в 2015-м, правоохранители нашли способ разоблачить издателей «Флирта». Оперативники прикинулись клиентами, позвонили по телефонам в журнале, попали в кол-центр, а диспетчер назвал им адреса, где их примут девушки легкого поведения. Когда участникам авантюры оказали всевозможные услуги, в притоны нагрянули оперативники. Тогда, по данным СМИ, руководителей издания и еще 40 человек задержали.

В 2017 году Зяблицева осудили на три года колонии общего режима за организацию занятий проституцией с использованием служебного положения. Его жена Станислава Казакова получила два года условно. Супругам также запретили работать в сфере СМИ на пять лет.

Выяснилось, что Зяблицев арендовал несколько квартир, где посадил диспетчеров, которые должны были сидеть на телефоне и привлекать клиентов. Издание не только рекламировало секс-услуги на страницах журнала и в его электронной версии, но и была посредником между клиентами и проститутками.

Сам Зяблицев вышел из тюрьмы по УДО в 2019 году. Сразу после этого, по мнению полиции, он решил «тряхнуть стариной». Ранее «360» писал, как «Флирт» оказался вне закона.