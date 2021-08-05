Избитый курьером актер Рыжиков ввязался не в первый скандал. Он боролся за деньги с режиссером и проходил детектор лжи

Актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы. Мужчины повздорили из-за узкого проезда, и в результате у звезды отечественных сериалов подбит глаз, сломана челюсть и сотрясение мозга. Однако это далеко не первый скандал в жизни знаменитости.

В Москве избили актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова. По данным СМИ, вечером 4 августа звезда российских сериалов подвозил приятельницу к Волгоградскому проспекту. Высадив свою спутницу у многоэтажки, уже было собрался отъезжать, когда появился доставщик пиццы на маленьком автомобиле и начал сигналить. Актер заехал на тротуар, чтобы машина курьера смогла проехать.

Водитель Daewoo Matiz не удержался от комментариев ситуации. Рыжиков вышел из автомобиля, вступил в словесную перепалку и толкнул курьера. Тот не остался в долгу — и началась потасовка. В результате у артиста травма головного мозга и гематома под глазом. Сама драка попала в объектив камеры наблюдения подъезда.

После осмотра медики отпустили Рыжикова домой. Полицейским артист Таганки рассказал, что доставщик пиццы плохо знает русский язык и решил, что его семью оскорбили. Иван Рыжиков собирается писать на курьера заявление, сообщил Теlеgrаmm-канал Life shot. Сейчас личность нападавшего выясняется, его разыскивает полиция.

Таганские скандалы

Иван Рыжиков родился в 1974-м в Сургуте, в 1996 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. После артист работал в Московском драматическом театре имени Рубена Симонова. К этому времени Рыжиков успел сняться, пусть и в эпизодах, у таких режиссеров, как Павел Лунгин и Валерий Тодоровский.

В 1998 году Юрий Любимов пригласил Ивана Рыжикова в Театр на Таганке. Артист успел сыграть Янг Сунга в знаменитом «Добром человеке из Сезуана», а ведь в этой роли когда-то блистал Владимир Высоцкий. Были постановки по произведениям Булгакова, Островского, Карло Гольдони, Шекспира, Достоевского. Снимался в кино, в основном в сериалах.

В 2010 году Иван Рыжиков получил звание Заслуженный артист России. А в июне 2011 года грянул скандал: на гастролях в Чехии актеры Таганки прилюдно потребовали от художественного руководителя и директора Юрия Любимова отдать им гонорар за сыгранные спектакли. От лица артистов выступил Иван Рыжиков.

Он рассказал, что труппа работала за мизерные суточные и лишь случайно артисты узнали, что за один спектакль им на самом деле платят восемь тысяч долларов. Пришлось пойти и потребовать честно заработанные деньги: артисты составили коллективное письмо и вручили его Любимову. В результате артисты получили деньги, а режиссер ушел из театра.

Позже артист стал председателем профкома Таганки и так же не боялся идти против руководства театра. Когда в феврале 2016 года актриса Ольга Шатрова сломала позвоночник во время репетиции спектакля «Мамаша Кураж и ее дети», Иван Рыжиков заявил СМИ, что еще за год до происшествия предупреждал администрацию театра, что сценические конструкции ненадежны и опасны.

Полиграф в телеэфире

Но это далеко не все скандалы в жизни Ивана Рыжикова. В 2019 году он стал гостем телепередачи, в которой поделился сомнениями в верности супруги. По словам артиста, они с Ольгой Блиновой более 10 лет пытались завести ребенка. Когда пара решилась на процедуру ЭКО, жена актера заявила, что наконец-то беременна, рассказал Starhit.

Родился мальчик, но Рыжикова точил червь сомнения. Когда Анатолию исполнилось шесть лет, его отец предложил супруге перед телекамерами пройти проверку на детекторе лжи и сделать ДНК-тест ребенку. Масла в огонь подливала и старшая дочь артиста. Жена в лучших традициях мелодрамы также потребовала от Рыжикова проверку на полиграфе.

Закончилось все предсказуемо хорошо. Техника показала, что Иван Рыжиков никогда за все время их совместной жизни не изменял жене. А генетическая экспертиза подтвердила родство актера и сына. Но этот happy end продлился недолго: уже через год звезду «Склифосовского» обвинили в сексуальных домогательствах.

Пиар на пересудах

Обвинителем выступила некая Людмила Панькова. Она рассказала, что познакомилась с актером три года назад. Девушка трудилась в турфирме и помогала актеру и его жене оформить путевки в Турцию. Однако поездка не понравилась супругам, о чем они и сообщили в турагентстве. Людмилу уволили, написал сайт vokrug.tv.

На следующей работе в рекламном агентстве Панькова снова столкнулась с Иваном Рыжиковым. Хотя поначалу актер вел себя не слишком приветливо, позже он извинился перед Людмилой и пригласил в ресторан. Там-то, по словами девушки, актер и начал сексуально, но безрезультатно ее домогаться. А после, на корпоративе, якобы избил.

Однако публика не торопилась проявлять сочувствие к девушке. Синяки, которые она демонстрировала на видео, были явно нарисованы. Да и заявление в полицию Панькова не написала, а побои не зафиксировала. Но и актеру мало кто посочувствовал, справедливо подозревая, что скандал, как, впрочем, и предыдущий, был очередной постановкой за деньги и для пиара.