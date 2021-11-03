Избить заступника. Конфликт с кавказцами в Саратове показал, что проблема не исчезла
Кавказцы напали на саратовцев из-за замечания за езду на красный свет
В Саратове лихачи-кавказцы чуть не сбили беременную женщину и напали на ее друзей за замечание. Их нашли и арестовали. Это не первый конфликт, в результате которого приезжие нападают на русских. Большинство россиян уверены, что хулиганы просто чувствуют собственную безнаказанность.
Лихачи-дебоширы угрожали оружием
В Саратове задержали группу уроженцев Чечни, Азербайджана и Армении. Их подозревают в избиении нескольких горожан. Все началось вечером 24 октября, когда семеро кавказцев пронеслись на красный свет светофора и чуть не сбили беременную девушку, которая вместе с друзьями переходила дорогу. Один из парней сделал ездокам замечание.
«С друзьями гулял по проспекту. Переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Пролетела машина. Чуть не задела мою девушку и подругу. Машина остановилась, развернулась. Вышли люди кавказкой национальности и стали угрожать. Сзади подлетели, ударили сразу в челюсть», — рассказал один из пострадавших саратовцев.
Лихачи сломали челюсть мужчине, и он до сих пор не уверен в своей безопасности. Троих парней избивали руками и ногами, один из нападавших выхватил пистолет и угрожал пустить его в ход.
Благодаря видеозаписи с камер наблюдения хулиганов удалось найти и задержать. Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством», «Хулиганство» и «Причинение вреда здоровью». При задержании у уроженца Азербайджана изъяли 10 граммов белого порошка.
Печальная тенденция нападений на русских
В начале октябре общественность потряс случай в московском метро: трое дагестанцев избили Романа Ковалева, заступившегося за девушку, к которой цеплялись хулиганы. Несмотря на полный вагон людей, к москвичу никто не решился прийти на помощь. Пострадавшего забрала скорая помощь, в больнице он перенес несколько операций.
Дагестанцев оперативно задержали, при этом один из них попытался броситься с ножом на полицейского. Несмотря на подробную видеозапись происшествия, один из нападавших заявил, что только оттаскивал москвича, другой признал себя виновным лишь в том, что не остановил драку, а третий сообщил, что бил, но не хотел никого убивать.
Все трое задержанных оказались уже ранее судимыми, но ни один из них не признал этого факта. Их родственники рассказали, что они всегда были добрыми, вежливыми и даже жалостливыми. Во всем винят дурную компанию и понятия не имеют, как они оказались в Москве. Теперь молодые люди будут отвечать за групповое покушение на убийство с особой жестокостью.
Это происшествие заставило россиян сплотиться и избегать равнодушия. Спустя почти месяц после происшествия в столичном метро пьяная компания начала приставать к девушкам в вагоне. За них тут же вступились другие пассажиры и выставили хулиганов из поезда. До драки, к счастью, дело не дошло.
Причина хулиганства в бескультурье
После нападения на Романа Ковалева мужчина в футболке с надписью «Я — дагестанец! Нет плохой нации» раздавал женщинам цветы в московском метро. Мухаммад Магомедов работает экономистом и провел акцию в подземке, чтобы показать людям, что дагестанцы могут дружить и жить в гармонии.
Сержант-контрактник Шамиль Вагабов, тоже дагестанец, в Санкт-Петербурге отбил девушку от четверых нападавших, которые ее избили и пытались ограбить. За смелый поступок военному вручили почетную грамоту в Федеральном агентстве по делам национальностей. Ранее Вагабов спас старика, который упал на дороге с микроинсультом, написал ТАСС.
Сами же россияне считают негативное поведение жителей некоторых регионов следствием бескультурья и уверенности в собственной безнаказанности. Многие также уверены, что проблемы случаются из-за большого количества приезжих, некоторые из которых настроены довольно агрессивно.