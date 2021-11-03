Избить заступника. Конфликт с кавказцами в Саратове показал, что проблема не исчезла

В Саратове лихачи-кавказцы чуть не сбили беременную женщину и напали на ее друзей за замечание. Их нашли и арестовали. Это не первый конфликт, в результате которого приезжие нападают на русских. Большинство россиян уверены, что хулиганы просто чувствуют собственную безнаказанность.

Лихачи-дебоширы угрожали оружием

В Саратове задержали группу уроженцев Чечни, Азербайджана и Армении. Их подозревают в избиении нескольких горожан. Все началось вечером 24 октября, когда семеро кавказцев пронеслись на красный свет светофора и чуть не сбили беременную девушку, которая вместе с друзьями переходила дорогу. Один из парней сделал ездокам замечание.

«С друзьями гулял по проспекту. Переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Пролетела машина. Чуть не задела мою девушку и подругу. Машина остановилась, развернулась. Вышли люди кавказкой национальности и стали угрожать. Сзади подлетели, ударили сразу в челюсть», — рассказал один из пострадавших саратовцев.

Лихачи сломали челюсть мужчине, и он до сих пор не уверен в своей безопасности. Троих парней избивали руками и ногами, один из нападавших выхватил пистолет и угрожал пустить его в ход.

Благодаря видеозаписи с камер наблюдения хулиганов удалось найти и задержать. Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством», «Хулиганство» и «Причинение вреда здоровью». При задержании у уроженца Азербайджана изъяли 10 граммов белого порошка.

Печальная тенденция нападений на русских

В начале октябре общественность потряс случай в московском метро: трое дагестанцев избили Романа Ковалева, заступившегося за девушку, к которой цеплялись хулиганы. Несмотря на полный вагон людей, к москвичу никто не решился прийти на помощь. Пострадавшего забрала скорая помощь, в больнице он перенес несколько операций.

Дагестанцев оперативно задержали, при этом один из них попытался броситься с ножом на полицейского. Несмотря на подробную видеозапись происшествия, один из нападавших заявил, что только оттаскивал москвича, другой признал себя виновным лишь в том, что не остановил драку, а третий сообщил, что бил, но не хотел никого убивать.

Все трое задержанных оказались уже ранее судимыми, но ни один из них не признал этого факта. Их родственники рассказали , что они всегда были добрыми, вежливыми и даже жалостливыми. Во всем винят дурную компанию и понятия не имеют, как они оказались в Москве. Теперь молодые люди будут отвечать за групповое покушение на убийство с особой жестокостью.

Это происшествие заставило россиян сплотиться и избегать равнодушия. Спустя почти месяц после происшествия в столичном метро пьяная компания начала приставать к девушкам в вагоне. За них тут же вступились другие пассажиры и выставили хулиганов из поезда. До драки, к счастью, дело не дошло.

Причина хулиганства в бескультурье

После нападения на Романа Ковалева мужчина в футболке с надписью «Я — дагестанец! Нет плохой нации» раздавал женщинам цветы в московском метро. Мухаммад Магомедов работает экономистом и провел акцию в подземке, чтобы показать людям, что дагестанцы могут дружить и жить в гармонии.

Сержант-контрактник Шамиль Вагабов, тоже дагестанец, в Санкт-Петербурге отбил девушку от четверых нападавших, которые ее избили и пытались ограбить. За смелый поступок военному вручили почетную грамоту в Федеральном агентстве по делам национальностей. Ранее Вагабов спас старика, который упал на дороге с микроинсультом, написал ТАСС.

Сами же россияне считают негативное поведение жителей некоторых регионов следствием бескультурья и уверенности в собственной безнаказанности. Многие также уверены, что проблемы случаются из-за большого количества приезжих, некоторые из которых настроены довольно агрессивно.