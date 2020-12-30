Супружеская пара избила подростков на детской площадке в Москве за громкую музыку. Родители уверены, что дело затягивают

Этим летом супружеская пара избила девочек-подростков на детской площадке в Москве. Им не понравилось, что у детей громко играла музыка. Драку засняли как сами пострадавшие, так и камеры видеонаблюдения у ближайшего подъезда. Но у агрессивной парочки, по словам адвоката, есть «крыша». Родителям уже предлагали деньги, но они намерены наказать обидчиков.

«Вы не с этого дома»

В июле 2020 года в Чертанове на юге Москвы мужчина и женщина напали на девочек 12–15 лет, рассказал «360» адвокат пострадавшей стороны Евгений Харламов. Подростки сидели на детской площадке и слушали музыку через переносную колонку, когда к ним подошла женщина в спортивном костюме — Дарья Г.

Она в грубой форме предложила девочкам покинуть площадку, так как они «не с этого дома». По словам адвоката, женщина не стеснялась в выражениях и обвиняла девочек в том, что они кидают какие-то бутылки и «устраивают шабаш».

Следом за ней к компании подошел мужчина. Как выяснилось впоследствии, это был Руслан Г., супруг Дарьи. До ссоры с подростками они сидели с дочерью и знакомыми на лавке у подъезда. У Руслана в руках была банка, по виду похожая на пивную.

Источник фото: телеканал «360»

Руслан вел себя еще менее сдержано, чем его жена. По словам адвоката, он ногой сбил со скамейки рюкзак одной из девочек, а затем начал угрожать компании, что будет бить их по лицу.

«Женщина отходит к турнику, где висит колонка, забирает эту колонку, по сути, совершает грабеж — открытое хищение чужого имущества, и уходит. Одна из девочек в шоке подбегает, просит отдать колонку. Та не отдает колонку, прячет за спину», — объяснил Харламов.

По словам адвоката, потом от предупреждений мужчина перешел к действиям: ударил двух девочек кулаком в лицо. Харламов утверждает, что Дарья оттаскала за волосы третью и тоже ударила.

«Она хватает одну девчонку за волосы и со всей дури бросает на землю — у нее сотрясение головного мозга. Дальше вторая девчонка видит, как ее подругу избивают, пытается оттащить. Подбегает мужчина и со всей дури бьет в голову эту девчонку, и второй, которая вообще ничего не делала, просто стояла, тоже в голову бьет так, что она, когда падает, переворачивается в воздухе, там прям кроссовки видны из-за машины», — сказал адвокат.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения подъезда через дорогу. Кроме того, одна из девочек снимала происходящее на телефон.

Побои и «крыша»

После драки кто-то из компании подростков вызвал полицию. Девочки хотели уйти, но супруги пошли за ними. Тогда, по словам адвоката, пара нанесла им еще несколько ударов.

«Казалось бы, очевидный состав преступления: побои и грабеж с применением насилия. Все четко», — уверен Харламов.

Девочки получили серьезные травмы, мама одной из них, Елена Давыдова, рассказала, что у ее дочери диагностировали сотрясение мозга и ушиб шеи, две другие девочки получили ушибы грудной клетки и челюсти. Однако судмедэксперт, по словам Евгения Харламова, по какой-то причине этот факт не учел.

«Как аналогия с мальчиком в Балашихе, у которого нашли четыре промилле алкоголя. Все те побои, которые были нанесены и были подтверждены в научно-исследовательском институте детской травматологии, в поликлинике местной, эксперт ничего не увидел. А у нас есть документы, которые подтверждают, что это все есть», — объяснил он.

Родители пострадавших детей сразу написали заявление в полицию, однако уже через два дня сотрудники местного отдела по делам несовершеннолетних якобы настоятельно предложили им «помириться» с обидчиками, рассказал Харламов.

За них якобы просят очень непростые люди, очень серьезные: мы вам дадим три путевки по 150 тысяч рублей каждая и еще денег дадим. Родители посовещались и решили: мы детей своих не продаем и хотим, чтобы виновные ответили по закону. Принципиально Евгений Харламов адвокат пострадавшей стороны.

Позднее, по его словам, начальник отдела по делам несовершеннолетних начал говорить родителям пострадавших девочек о том, что они должны были лучше воспитывать своих детей.

В ноябре же, по заявлению родителей, в возбуждении уголовного дела отказали — супругов привлекли только за нанесение побоев. При этом в российском законодательстве под определение «побои» подпадают только те травмы, которые не влекут за собой даже кратковременного расстройства здоровья. Адвокат утверждает, что в деле не указано про записи с камер и то, что делали сами девочки, а также про колонку, которую Дарья Г. отказывалась возвращать подросткам.

Сами нападавшие оказались значительно более сдержанными в разговоре с прессой, оба говорить о случившемся отказались.

«До сих пор мы не можем добиться наказания для этих людей», — сказала «360» мать одной из девочек Елена Давыдова.

Евгений Харламов объяснил, что сейчас он добивается пересмотра этого дела. Пострадавшая сторона уже обратилась к прокурору Чертановской межрайонной прокуратуры. «360» направил запросы в местное отделение полиции и в Следственный комитет, на момент публикации ответы получены не были.