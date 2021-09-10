Сверстники избили мальчика-инвалида на Ямале. Их нашли, но не накажут

Двое подростков на Ямале избили и ограбили мальчика-инвалида. Хотя есть данные, что полиция нашла хулиганов, им нечего бояться: они еще слишком малы, чтобы отвечать перед законом. Юристы уверены, что самым суровым наказанием станет штраф для родителей и беседы с инспектором по делам несовершеннолетних.

В Надыме 8 сентября двое школьников 10-11 лет напали на мальчика-инвалида. Он ходил в магазин, но по дороге к нему подошла пара подростков в спортивных костюмах. Они попросили купить им семечек, а затем затащили парня в подъезд, избили и отобрали банковскую карточку, которую дала для покупок мама. Правда, судя по отсутствию списаний, ей так и не воспользовались.

Домой избитого мальчика отвели две женщины. В тот же день мама обратилась в соцсети к горожанам в поисках свидетелей нападения. Она также просила передать видеозаписи, на которых могли попасть нападавшие.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на ребенка-инвалида. Полицейские поговорили с пострадавшим и провели судебно-медицинскую экспертизу, опросили жильцов дома, где произошло нападение. По данным «Ямал-Медиа», обидчиков уже нашли.

Жестокость детей — калька со взрослых

Такие нападения на инвалидов редко, но все же случаются. В сентябре прошлого года школьники из Махачкалы на перемене избили своего одноклассника-инвалида. После шестиклассники выложили видеозапись издевательств. Мальчик получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму.

Полицейские нашли всех шестерых нападавших. Наказанием стала лишь постановка троих на профилактический учет. На их родителей составили административные протоколы.

Дети зачастую становятся лишь проекцией, транслируя мнение взрослых, которое они не особенно и скрывают. Достаточно вспомнить историю этого лета, когда жительница Санкт-Петербурга попыталась выгнать с игровой площадки детей с особенностями развития и их сопровождающих.

Наказания не будет

Специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш пояснила «360», что напавшие на инвалида подростки могут остаться безнаказанными из-за своего возраста. Максимум их поставят на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних.

«Уголовная ответственность с 14 лет наступает лишь за тяжкие преступления, например, убийства, изнасилования или нанесение тяжкого вреда здоровью За другие преступления молодые люди начинают отвечать лишь с 16 лет. В Уголовном кодексе отсутствует возможность привлечения уголовной ответственности лица, не достигшего возраста уголовной ответственности», — сказала Ярмуш.

То есть состава преступления не будет, так как нет субъекта преступления. Юрист уточнила, что при определенных условиях к ответственности могут быть привлечены родители нападавших. Через суд или добровольно они могут выплатить материальную компенсацию морального вреда и медицинского обслуживания, лекарства.

«Также родители могут ответить за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Но это будет штраф, не больше. И получается, что пока у нас не снизят возрастной уровень привлечения к уголовной ответственности, будет безнаказанно совершаться большое количество преступлений», — заключила Ярмуш.