Глава пресс-службы администрации города Бердска Кирилл Цветков ударил пожилого журналиста Сергея Болдырева — якобы из-за травли в соцсетях. Болдырев в иронической форме критиковал работу чиновника в местной группе «ВКонтакте». Мэр города наказывать сотрудника не спешит и обещает сначала провести серьезный разговор.

Поэтичные сводки

В небольшом городе под Новосибирском разразился скандал — начальник пресс-службы мэра Бердска Кирилл Цветков ворвался в редакцию локального издания и избил журналиста — 68-летнего Сергея Болдырева.

Причиной конфликта стало то, что Болдырев саркастично отзывался о работе Цветкова в социальных сетях. Чиновник пишет своеобразные тексты, претендующие на литературность, даже когда речь идет о статистике заболеваемости COVID-19. Например, вот такие: «Восемь новых случаев заражения. Все больше оконных суфлеров подсказывают застывшей в глазах тоской носить маски, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки». Или такие: «Десять новых случаев заражения. Погода выливает причину оставаться дома, не плыть по дорогам на веслах фонарей и не заражаться».

Болдырев счел такой подход неуместным и написал в своей группе «Бердск: Все плохо», что «гвозди бы делать из таких комментаторов», а затем назвал Цветкова Кирюшей.

По словам Болдырева, Цветков ворвался в редакцию и на глазах у коллег дважды ударил его по лицу. Свидетели эту версию подтверждают.

«Взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: „Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу“, несколько раз со всей силы ударил его по лицу», — пишет местное издание «Свидетель».

Гематома и рваная рана

Сергей Болдырев рассказал «360», что снял побои и уже написал заявление в полицию. Судмедэксперт обнаружил рваную рану на внутренней стороне щеки размером три на три сантиметра и гематому на лице — размером шесть на шесть. Сейчас журналист чувствует себя лучше, но после недавно перенесенного инфаркта травмы в любом случае ему не на пользу.

«140 давление вчера было, башка болит. Врач сказал, что если будет подниматься температура, то с щекой к травматологу, если головная боль не исчезнет, тошнота будет, то тоже в больничку. Но пока ничего нет, нормально», — сказал он.

Фото предоставлено Сергеем Болдыревым

Причина нападения понятна и самому Болдыреву, и его коллегам-журналистам.

«Я так понял, что у него долгая обида на меня как у администратора официальной группы мэрии Бердска „ВКонтакте“ — три месяца. За мои язвительные комментарии у него в паблике и за этот конкретный репост вчерашний — это последняя капля у него была, — он прибежал в редакцию», — объяснил Болдырев «360».

Позднее Цветков заявил: он устал от того, что журналист его «систематически травит, издевается» в комментариях под постами в социальных сетях. Последней каплей действительно стал пост с хештегом «Кирюша», который раскрыл личность авторов публикаций. Сам же Цветков писал под псевдонимом Евгении Шипилиной.

«Появился хештег „Кирюша“. Раз так написал, значит, продолжит. Он перешел на личное», — заявил чиновник, добавив, что бил несильно, чтобы проучить.

Свой поступок Цветков назвал «мужским ответом». Причем возраст оппонента, по словам самого же чиновника, для него значения не имеет.

«Не хочу извиняться»

Кирилл Цветков позднее заявил, что извиняться перед пенсионером, которого он избил, не собирается. Болдырев подтвердил, что обидчик не пытался с ним связаться и принести свои извинения или предложить как-то решить конфликт.

«Извиняться я, конечно, не хочу. Он (Болдырев — прим. ред.) не заслуживает уважения <…>. И вот этот кибербуллинг, издевательства… Нельзя было мне так реагировать. Такими методами — нельзя. Сорвался. Нервы, просто нервы сдали. Меня аж трясло вчера и сегодня от того, что он написал „Кирюша“ — на личность перешел», — объяснил он изданию «Бердск Онлайн».

Мэр города Евгений Шестернин заявил, что не одобряет подобного способа решать конфликты. Однако увольнять подчиненного не собирается — сначала хочет обо всем с ним «серьезно поговорить».

«Нельзя долбить за одно и то же, доводить человека до нервного срыва — а здесь явно произошел нервный срыв. Потому что если бы не нервный срыв, то хватило бы разума поговорить, определиться в своих позициях. Насколько я понимаю, у них этот конфликт уже затянувшийся», — заявил Шестернин.

При этом на Цветкова жалобы уже поступали — не только от Болдырева, но и от всех членов местного журналистского сообщества. Недавно сотрудники масс-медиа написали письмо мэру, в котором требовали отстранить Цветкова от должности за неподобающее поведение. Они утверждают, что чиновник хамил и непрофессионально проводил ZOOM-брифинги. Однако реакции на массовую жалобу не последовало.

Чем закончится эта история, Болдырев пока даже не представляет — ему интересно посмотреть, как отреагирует мэрия и правоохранительные органы, в которые он обратился.

«Журналистская общественность этим Кирюшей возбуждена — писали письмо с просьбой убрать такого сотрудника. И тут чем хуже, тем лучше — если он продолжит в своем репертуаре, мне-то что? Я наслаждаюсь его творчеством», — заключил пострадавший журналист.

Кирилл Цветков, как и представители администрации города, включая мэра, на звонки «360» не ответили.